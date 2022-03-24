Чимало артистів зараз змінили музичні інструменти на зброю. Серед них і гурт "Антитіла". Музиканти розповідають про роботу в теробороні у соцмережах.

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"Антитіла" у теробороні

Рівно місяць тому, 24 лютого, Росія цинічно напала на Україну. Тоді українці прокинулися від численних вибухів, які пролунали в різних містах. За ці тижні ми опанували нові професії, щоб допомогти військовим у боротьбі з окупантами. Десятки тисяч чоловіків взяли зброю до рук і приєдналися до тероборони.

Топити за своє не соромно, брате! Соромно – тиснути і не дожати! Місяць стоїмо! Місяць ми єдині та незламні, як ніколи! І з кожним днем ближчі до перемоги. Слава нашим Героям! Слава містам-Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!

– написали "Антитіла" під фото.



Гурт "Антитіла" в теробороні Києва / Фото з інстаграму гурту

У коментарях прихильники музикантів закликають їх берегти себе у боротьбі за наше майбутнє.