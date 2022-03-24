Чимало артистів зараз змінили музичні інструменти на зброю. Серед них і гурт "Антитіла". Музиканти розповідають про роботу в теробороні у соцмережах.
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"Антитіла" у теробороні
Рівно місяць тому, 24 лютого, Росія цинічно напала на Україну. Тоді українці прокинулися від численних вибухів, які пролунали в різних містах. За ці тижні ми опанували нові професії, щоб допомогти військовим у боротьбі з окупантами. Десятки тисяч чоловіків взяли зброю до рук і приєдналися до тероборони.
Топити за своє не соромно, брате! Соромно – тиснути і не дожати! Місяць стоїмо! Місяць ми єдині та незламні, як ніколи! І з кожним днем ближчі до перемоги. Слава нашим Героям! Слава містам-Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!
– написали "Антитіла" під фото.
Гурт "Антитіла" в теробороні Києва / Фото з інстаграму гурту
У коментарях прихильники музикантів закликають їх берегти себе у боротьбі за наше майбутнє.
- "Ви круті! Бережіть себе! Слава Україні!"
- "Ми вдячні за те, що ви захищаєте нас і нашу країну! Бережіть себе!"
- "Бережіть себе і хай буде з вами сила!"
- "Бережіть себе! Дякую!"
- "Бережіть себе, хлопці! Вам ще творити для нас!"