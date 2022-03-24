Многие артисты сейчас сменили музыкальные инструменты на оружие. Среди них и группа "Антитела". Музыканты рассказывают о работе в терробороне в соцсетях.

Важно "Антитела" обратились к Эду Ширану: "Предлагаем сделать телемост Киев – Бирмингем"

"Антитела" в терробороне

Ровно месяц назад, 24 февраля, Россия цинично напала на Украину. Тогда украинцы проснулись от многочисленных взрывов, раздавшихся в разных городах. За эти недели мы овладели новыми профессиями, чтобы помочь военным в борьбе с оккупантами. Десятки тысяч мужчин взяли оружие в руки и присоединились к терробороне.

Топить за свое не стыдно, брат! Стыдно – давить и не дожать! Месяц стоим! Месяц мы единые и несгибаемые , как никогда! И с каждым днем ​​ближе к победе. Слава нашим героям! Слава городам-героям! Слава ВСУ! Слава Украине!

– написали "Антитела" под фото.



Группа "Антитела" в терробороне Киева / Фото из инстаграмма группы

В комментариях поклонники музыкантов призывают их беречь себя в борьбе за наше будущее.