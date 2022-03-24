Многие артисты сейчас сменили музыкальные инструменты на оружие. Среди них и группа "Антитела". Музыканты рассказывают о работе в терробороне в соцсетях.
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"Антитела" в терробороне
Ровно месяц назад, 24 февраля, Россия цинично напала на Украину. Тогда украинцы проснулись от многочисленных взрывов, раздавшихся в разных городах. За эти недели мы овладели новыми профессиями, чтобы помочь военным в борьбе с оккупантами. Десятки тысяч мужчин взяли оружие в руки и присоединились к терробороне.
Топить за свое не стыдно, брат! Стыдно – давить и не дожать! Месяц стоим! Месяц мы единые и несгибаемые, как никогда! И с каждым днем ближе к победе. Слава нашим героям! Слава городам-героям! Слава ВСУ! Слава Украине!
– написали "Антитела" под фото.
Группа "Антитела" в терробороне Киева / Фото из инстаграмма группы
В комментариях поклонники музыкантов призывают их беречь себя в борьбе за наше будущее.
- "Вы круты! Берегите себя! Слава Украине!"
- "Мы благодарны за то, что вы защищаете нас и нашу страну! Берегите себя!"
- "Берегите себя и да будет с вами сила!"
- "Берегите себя! Спасибо!"
- "Берегите себя, ребята! Вам еще творить для нас!"