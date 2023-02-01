У В'єтнамі відбудеться конкурс краси Miss Charm-2023: хто поїде з України та чи буде росіянка

Після гучних скандалів на конкурсі краси "Міс Всесвіт", де перемогу здобула американка, а на події змагались українка та росіянка, у В'єтнамі проведуть ще один захід. Він матиме назву Miss Charm-2023, а Україну там представить Анастасія Панова. Чи поїде хтось представляти країну-агресорку Росію – читайте нижче.

Вже зовсім скоро, 16 лютого, відбудеться фінал конкурсу Miss Charm-2023 у місті Хошимін, В'єтнам. За головну корону конкурсу позмагаються десятки вродливих дівчат з багатьох країн світу. У 2023 році Україну на Miss Charm представить Анастасія Панова – модель та учасниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021". Колись вона змагалась за корону престижного конкурсу, проте тоді її випередила модель Анна Неплях.

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Зараз вона вже перебуває у В'єтнамі та представлятиме українські традиції та унікальність на конкурсі краси. Колись Анастасія брала участь у шоу "Топ-модель по-українськи", хоча за освітою вона фельдшер швидкої допомоги. 28-річна уродженка Кривого Рогу зокрема навчалась в Американській академії коучингу, веде здоровий спосіб життя та любить екстремальні види спорту.



Анастасія Панова представить Україну на Miss Charm-2023 / Фото з інстаграму моделі

Її тепло прийняли в аеропорту В'єтнаму день тому, за що оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" вже подякував у соціальних мережах.



Анастасія Панова на Miss Charm-2023 / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт"



Українку тепло зустріли у В'єтнамі / Скриншот зі сторіс

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Чи візьме участь у конкурсі Росія

Щодо Росії, участь якої обурила багатьох українців та іноземців на конкурсі "Міс Всесвіт", то на Miss Charm-2023 представницю країни-агресорки теж можна буде побачити. Загарбницький народ представить 21-річна Анна Бакшеєва, студентка економічного інституту в Москві.

На сайті конкурсу краси вказують, що "вона мріє здобути головну корону на всесвітньому конкурсі краси, щоб зробити свій внесок, передати красу своєї країни і розповісти світові про важливість культури, туризму, освіти, але головне, як любити себе і все, що її оточує". Така мета поїздки Бакшеєвої є надзвичайно цинічною і такою, що не збігається з реальними діями держави-терористки.

У день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року, дівчина опублікувала допис про те, яка сукня їй більше личить, а за рік війни жодним чином не прокоментувала дії власної країни чи виступила проти війни, а просто ігнорувала події, що відбуваються. Тому варто очікувати, що Анна Бакшеєва так само, як і Анна Ліннікова з "Міс Всесвіт" не засудить дії своєї країни на конкурсі та буде вдавати дружелюбність з іншими дівчатами, відмежовуючись від дій уряду своєї країни та народу.