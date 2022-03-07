Кроме звезд "Крипосной", "Роксоланы" и театра на левом берегу Днепра, к украинским военным обратились Тоня Хижняк из "Поймать Кайдаша", Натальи Васько из "Гнездо горлицы", Татьяна Кравченко из "Сватов" и Анна Сагайдачная.

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Наша молитва за украинских воинов,

– лаконично подписала Ольга Сумская.

Молитва актрис за Вооруженные Силы Украины

"Если ты существуешь, стань его броней, стань защитой над головой. Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой. Стань его глазами, распознающими зло и уничтожающими его. Стань сердцем, испытывающим всю нашу любовь. Если ты существуешь, дай ему крылья, которые не сгорают от самого яркого солнца. Стань пламенем в его руках, что навеки очистит нас от этого мрака. Господь наш Иисус, Аллах Всемогущий, Ягве, Будда, Кришна, пророк Мухаммед, Джан, Мария Матерь Божия. Я знаю, ты существуешь и стоишь сейчас бок о бок с нами, носишь форму Вооруженных сил Украины. И бережешь детей наших, и красишь мир весь в сине-желтые цвета. Ты есть в каждом из нас. Верим в тебя, и в нашу победу", – говорится в молитве.

К слову, сама Ксения Мишина в первый день войны, 24 февраля, должна была лететь в Дубай с сыном. Первые взрывы застали их в аэропорту , поэтому рейс в ОАЭ отменили, а они с Платоном едва сбежали из "Борисполя" на такси.