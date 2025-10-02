За її словами, життя з політиком – це постійний тиск і боротьба за збереження гармонії в сім'ї. Мішель застерігає, що не варто ідеалізувати їхній шлюб, адже упродовж 10 років вони проживали доволі складний період. Подружжю довелось звертатись до спеціаліста, щоб пройти терапію для пар задля збереження цих стосунків.

Навіть у найкращих шлюбах бувають періоди, коли потрібна допомога, підтримка чи можливість переосмислити ситуацію,

– додала Мішель Обама.

Барак і Мішель Обами / Фото з інстаграму 44-го президента США

Цікаво, що чутки про можливе розлучення подружжя ходять давно. До прикладу, у квітні цього Мішель розповіла у подкасті Work in Progress з Софією Буш, що 10 років не могла терпіти свого чоловіка. Це сталось тоді, коли їхні діти були ще зовсім маленькими.

Що відомо про шлюб Мішель та Барака Обами?