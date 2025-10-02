Дружина 44-го президента США поділилась, що вони з чоловіком пережили багато труднощів, пише Showbiz 24 з посиланням на Newsweek.
Дивіться також Одягнула три сукні відомого бренду: Селена Гомес вперше показала всі свої весільні образи
За її словами, життя з політиком – це постійний тиск і боротьба за збереження гармонії в сім'ї. Мішель застерігає, що не варто ідеалізувати їхній шлюб, адже упродовж 10 років вони проживали доволі складний період. Подружжю довелось звертатись до спеціаліста, щоб пройти терапію для пар задля збереження цих стосунків.
Навіть у найкращих шлюбах бувають періоди, коли потрібна допомога, підтримка чи можливість переосмислити ситуацію,
– додала Мішель Обама.
Барак і Мішель Обами / Фото з інстаграму 44-го президента США
Цікаво, що чутки про можливе розлучення подружжя ходять давно. До прикладу, у квітні цього Мішель розповіла у подкасті Work in Progress з Софією Буш, що 10 років не могла терпіти свого чоловіка. Це сталось тоді, коли їхні діти були ще зовсім маленькими.
Що відомо про шлюб Мішель та Барака Обами?
- Мішель познайомилась з Бараком у 1989 році у Чикаго. Тоді чоловік навчався в університеті й прийшов на практику у фірму, де працювала жінка. Спершу Барак був їй байдужим, але за певний час проявила симпатію.
- Пара одружилась у далекому 1992 році. Тривалий час у них не було дітей, тому подружжя вдалось до програми ЕКО, за допомогою якої у них народилось дві доньки – Малія Енн (1998 рік) та Наташа (2001 рік).
- Останнім часом у мережі все частіше з'являються заголовки про можливе розлучення пари. Однак зізнання Мішель можна сприймати, як те, що вони дійсно були на межі, однак впорались з цим викликом.