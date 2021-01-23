Популярна українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде відправилася на батьківщину. Знаменитість поділилася зворушливим відео, де показала свою бабусю.

Прихильникам завжди цікаво дізнаватися подробиці з особистого життя своїх кумирів. Так, Мішель Андраде вирішила познайомити понад 500-тисячну аудиторію підписників на особистій сторінці в інстаграмі з бабусею.

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Мішель Андраде з бабусею

Виконавиця нарешті приїхала у рідну Болівію. Там вона зустрілася з рідними, провела час з сім'єю і сповна насолодилася цими атмосферними моментами. Яскравою миттю знаменитість поділилася з підписниками.

Мішель показала декілька секунд із зустрічі з бабусею Глорією. На ролику видно, як жінка зворушливо звертається до своєї онуки.

Відстань не означає забуття. Чим далі ти, тим ближче ти в моєму серці,

– з ніжністю сказала жінка.

Мішель зізналася, що також сумуватиме за бабусею, адже дуже любить її.

У коментарях фоловери Андраде зазначають, що такий ролик дуже милий і неабияк розчулив їх.