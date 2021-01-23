Мішель Андраде показала свою бабусю з Болівії: зворушливе відео
Популярна українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде відправилася на батьківщину. Знаменитість поділилася зворушливим відео, де показала свою бабусю.
Прихильникам завжди цікаво дізнаватися подробиці з особистого життя своїх кумирів. Так, Мішель Андраде вирішила познайомити понад 500-тисячну аудиторію підписників на особистій сторінці в інстаграмі з бабусею.
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Мішель Андраде з бабусею
Виконавиця нарешті приїхала у рідну Болівію. Там вона зустрілася з рідними, провела час з сім'єю і сповна насолодилася цими атмосферними моментами. Яскравою миттю знаменитість поділилася з підписниками.
Мішель показала декілька секунд із зустрічі з бабусею Глорією. На ролику видно, як жінка зворушливо звертається до своєї онуки.
Відстань не означає забуття. Чим далі ти, тим ближче ти в моєму серці,
– з ніжністю сказала жінка.
Мішель зізналася, що також сумуватиме за бабусею, адже дуже любить її.
У коментарях фоловери Андраде зазначають, що такий ролик дуже милий і неабияк розчулив їх.
- Як зворушливо!
- Які гарні!
- Такі милі!
- Здоров'я твоїй бабусі!
- Як мило! Любов близьких – неоціненна!
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