Популярная украинская певица с боливийским корнями Мишель Андраде отправилась на родину. Знаменитость поделилась трогательным видео, где показала свою бабушку.

Поклонникам всегда интересно узнавать подробности из личной жизни своих кумиров. Так, Мишель Андраде решила познакомить более чем 500-тысячную аудиторию подписчиков на личной странице в инстаграме с бабушкой.

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Мишель Андраде с бабушкой

Исполнительница наконец приехала в родную Боливию. Там она встретилась с родными, провела время с семьей и сполна насладилась этими атмосферными моментами. Ярким мгновением знаменитость поделилась с подписчиками.

Мишель показала несколько секунд со встречи с бабушкой Глорией. На ролике видно, как женщина трогательно обращается к своей внучке.

Расстояние не означает забвение. Чем дальше ты, тем ближе ты в моем сердце,

- с нежностью сказала женщина.

Мишель призналась, что также будет скучать по бабушке, ведь очень любит ее.

В комментариях фолловеры Андраде отмечают, что такой ролик очень милый и изрядно умилил их.