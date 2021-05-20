10 цікавих фактів про нових ведучих "Орла і Решка" Мішель Андраде і Кирила Макашова

У новому сезоні тревел-шоу "Орел і Решка" назустріч пригодам вирушили українсько-болівійська співачка Мішель Андраде і дніпровський блогер Кирило Макашов. Давайте познайомимося з ними ближче.

У суботу, 5 червня, на "Новому каналі" відбудеться прем'єра нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка" – "Земляни". Яскраві пригоди в реальному світі чекають нову пару ведучих. Пропонуємо дізнатися 10 цікавих фактів про новоспечених мандрівників.

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Факти про Мішель Андраде



Мішель Андраде стала ведучою нового сезону "Орла і Решки" / Фото пресслужби "Нового каналу"

Мама Мішель Андраде – українка, а тато – болівієць. До 13 років дівчина жила на батьківщині батька, а потім переїхала разом з мамою в Україну. Сім'ю батька співачка бачить рідко, але недавно навідалася в гості до рідних під час зйомок святкового сезону "Орел і Решка. 10 років".

"На жаль, на батьківщину я літаю нечасто. Це була моя друга поїздка за 10 років, але це не означає, що я втратила зв'язок з рідними – у нас є сімейний чат, де ми спілкуємося, ділимося фото і відео. Сім'я далеко, але завжди в моєму серці", – говорила Мішель Андраде. – "Як каже моя болівійська бабуся: "Відстань – не привід забути тебе, навпаки, чим далі ти від мене, тим ближче я тебе відчуваю". Тому не сумуйте, якщо ви далеко від сім'ї – відносини стають тільки міцнішими".

Потап, на лейблі якого працює Мішель, на першій зустрічі з дівчиною сказав, що не зустрічав такої талановитої і красивої співачки з часів знайомства з Настею Каменських!

Дівчина співає іспанською, українською, російською, англійською та португальською мовами. До речі, знання мов допомагає їй швидше знайти спільну мову з жителями екзотичних країн під час зйомок "Орла і Решки".

Одна з родзинок виконавиці – художній свист. Почути його ви можете в пісні "Хватит свистеть".

Мішель Андраде п'ять років зустрічалася з українським співаком Nikita Lomakin – вони познайомилися у 2013 році на "Х-Факторі", де обидвоє брали участь. Разом пара пройшла через чимало випробувань, тому після розставання вони зуміли залишитися хорошими друзями.

Факти про Кирила Машакова



Кирило Макашов – новий ведучий "Орла і Решки" / Фото пресслужби "Нового каналу"

Кирило Макашов – відомий дніпровський блогер. У своєму інстаграм-акаунті хлопець публікує короткі відеоролики, які допомагають вивчати англійську мову. До того ж він робить це настільки яскраво і дотепно, що навіть ті, кому вивчення чужої мови дається складно, розуміють всі тонкощі.

За освітою хлопець – хореограф. Після закінчення навчання деякий час працював в складі танцювального шоу на круїзних лайнерах. Там він, зокрема, і підтягнув знання англійської.

Кирило не любить мегаполіси, тому що там – постійні "затори" з людей. Комфортною для життя вважає Німеччину і був би не проти пожити там.

Нещодавно випустив книгу "Англійська мова. Такому не вчать в школі", яка допомагає знайти в собі мотивацію для вивчення іноземної мови і пояснює основи самостійних занять.