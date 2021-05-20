В субботу, 5 июня, на "Новом канале" состоится премьера нового сезона тревел-шоу "Орел и Решка" – "Земляне". Яркие приключения в реальном мире ждут новую пару ведущих. Предлагаем узнать 10 интересных фактов о новоиспеченных путешественниках.
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Факты о Мишель Андраде
Мішель Андраде стала ведучою нового сезону "Орла і Решки" / Фото пресслужби "Нового каналу"
- Мама Мишель Андраде – украинка, а папа – боливиец. До 13 лет девушка жила на родине отца, а затем переехала вместе с мамой в Украину. Семью отца певица видит редко, но недавно наведалась в гости к родным во время съемок праздничного сезона "Орел и Решка. 10 лет".
"К сожалению, на родину я летаю нечасто. Это была моя вторая поездка за 10 лет, но это не значит, что я потеряла связь с родными – у нас есть семейный чат, где мы общаемся, делимся фото и видео. Семья далеко, но всегда в моем сердце", – говорила Мишель Андраде. – "Как говорит моя боливийская бабушка: "Расстояние – не повод забыть тебя, наоборот, чем дальше ты от меня, тем ближе я тебя чувствую". Поэтому не унывайте, если вы далеко от семьи – отношения становятся только крепче".
- Потап, на лейбле которого работает Мишель, на первой встрече с девушкой сказал, что не встречал такой талантливой и красивой певицы со времен знакомства с Настей Каменских!
- Девушка поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках. Кстати, знание языков помогает ей быстрее найти общий язык с жителями экзотических стран во время съемок "Орла и Решки".
- Одна из изюминок исполнительницы – художественный свист. Услышать его вы можете в песне "Хватит свистеть".
- Мишель Андраде пять лет встречалась с украинским певцом Nikita Lomakin – они познакомились в 2013 году на "Х-Факторе", где оба принимали участие. Вместе пара прошла через немало испытаний, поэтому после расставания они сумели остаться хорошими друзьями.
Факты о Кирилле Машакове
Кирилл Макашов-новый ведущий "Орла и Решки" / Фото пресс-сслужбы "Нового канала"
- Кирилл Макашов – известный днепровский блогер. В своем инстаграм-аккаунте парень публикует короткие видеоролики, которые помогают изучать английский язык. К тому же он делает это столь ярко и остроумно, что даже те, кому изучение чужого языка дается сложно, понимают все тонкости.
- По образованию парень – хореограф. После окончания учебы некоторое время работал в составе танцевального шоу на круизных лайнерах. Там он, в частности, и подтянул знание английского.
- Кирилл не любит мегаполисы, потому что там – постоянные "пробки" из людей. Комфортной для жизни считает Германию и был бы не прочь пожить там.
- Недавно выпустил книгу "Английский язык. Такому не учат в школе", которая помогает найти в себе мотивацию для изучения иностранного языка и объясняет основы самостоятельных занятий.
- В тревел-шоу "Орел и Решка" Кирилл попал благодаря ... поклонникам! Они буквально атаковали генерального продюсера Елену Синельникову, после чего она рассмотрела и утвердила кандидатуру парня.