З коханою на побаченні, – Міша Кацурін показав, як проводить вечір з Надею Дорофєєвою

2 листопада 2023, 09:13
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Міша Кацурін

Днями ресторатор Міша Кацурін і співачка Надя Дорофєєва влаштували романтичний вечір. Вони відвідали декілька закладів, де весело провели час.

Крім того, подружжя поділилося з підписниками, як пройшло їхнє побачення. За словами Михайла, це був романтичний вечір з практичними поясненнями.

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Міша Кацурін і Надя Дорофєєва сходили на побачення

Ресторатор показав коханій місця, куди часто ходив, коли ще був студентом. Міша – випускник Київського національного університету технологій та дизайну.

Проходили повз КНУТД, де я провів сотні годин студентського життя. За старою звичкою хотів замовити помийну каву та булку в кіоску навпроти, але тепер навпроти є кав'ярня, смачний фільтр, сніданки та горішок зі згущеним молоком. Київ такий класний,
– зазначив Кацурін.

Пізніше зіркова пара завітала до ресторану, де вони випивали коктейлі. Ресторатор додав: "У нас із коханою побачення з практичними поясненнями, що таке мескаль і як йому пасує сангрія".

Стосунки Михайла та Наді: що відомо

  • Раніше співачка була одружена з Володимиром Дантесом. Вони перебували у стосунках впродовж 6 років, однак на тлі повномасштабного вторгнення, знаменитості оголосив про розлучення. Так, в березні 2022 стало відомо про нові стосунки Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним. 
  • Примітно, що зараз Дантес зустрічається з колишньою дружиною Міші – Дашею.
  • 13 липня артистка й ресторатор офіційно розповіли про весілля. Втім, насправді вони відсвяткували ще 15 червня. Знаменитості вирішили деякий час це протримати в таємниці.
  • Пара поки не має спільних дітей. Водночас співачка зізналася, що готова стати мамою. Вона вже навіть називала ім'я, яке б дала майбутньому синові.

Автор: Софія Хомишин