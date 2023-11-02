З коханою на побаченні, – Міша Кацурін показав, як проводить вечір з Надею Дорофєєвою

Днями ресторатор Міша Кацурін і співачка Надя Дорофєєва влаштували романтичний вечір. Вони відвідали декілька закладів, де весело провели час.

Крім того, подружжя поділилося з підписниками, як пройшло їхнє побачення. За словами Михайла, це був романтичний вечір з практичними поясненнями.

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Міша Кацурін і Надя Дорофєєва сходили на побачення

Ресторатор показав коханій місця, куди часто ходив, коли ще був студентом. Міша – випускник Київського національного університету технологій та дизайну.

Проходили повз КНУТД, де я провів сотні годин студентського життя. За старою звичкою хотів замовити помийну каву та булку в кіоску навпроти, але тепер навпроти є кав'ярня, смачний фільтр, сніданки та горішок зі згущеним молоком. Київ такий класний,

– зазначив Кацурін.

Пізніше зіркова пара завітала до ресторану, де вони випивали коктейлі. Ресторатор додав: "У нас із коханою побачення з практичними поясненнями, що таке мескаль і як йому пасує сангрія".

Стосунки Михайла та Наді: що відомо