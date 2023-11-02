Кроме того, супруги поделились с подписчиками, как прошло их свидание. По словам Михаила, это был романтический вечер с практическими объяснениями.
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Миша Кацурин и Надя Дорофеева сходили на свидание
Ресторатор показал любимой места, куда часто ходил, когда еще был студентом. Миша – выпускник Киевского национального университета технологий и дизайна.
Проходили мимо КНУТД, где я провел сотни часов студенческой жизни. По старой привычке хотел заказать помойный кофе и булку в киоске напротив, но теперь напротив есть кофейня, вкусный фильтр, завтраки и орешек со сгущенкой. Киев такой классный,
– отметил Кацурин.
Позже звездная пара посетила ресторан, где они выпивали коктейли. Ресторатор добавил: "У нас с любимой свидание с практическими объяснениями, что такое мескаль и как ему подходит сангрия".
Надя Дорофеева и Миша Кацурин сходили на свидание / Скриншот с инстаграмм-сторис
Отношения Михаила и Нади: что известно
- Ранее певица была замужем за Владимиром Дантесом. Они были вместе на протяжении 6 лет, однако на фоне полномасштабного вторжения знаменитости объявил о разводе. Так, в марте 2022 года стало известно о новых отношениях Нади Дорофеевой с ресторатором Михаилом Кацуриным.
- Примечательно, что сейчас Дантес встречается с бывшей женой Миши Дашей.
- 13 июля артистка и ресторатор официально рассказали о свадьбе. На самом деле они отпраздновали еще 15 июня. Знаменитости решили некоторое время это продержать в секрете.
- У пари пока нет общих детей. В то же время, певица призналась, что готова стать мамой. Она уже даже называла имя, которое дала бы будущему сыну.