Крім того, подружжя поділилося з підписниками, як пройшло їхнє побачення. За словами Михайла, це був романтичний вечір з практичними поясненнями.
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Міша Кацурін і Надя Дорофєєва сходили на побачення
Ресторатор показав коханій місця, куди часто ходив, коли ще був студентом. Міша – випускник Київського національного університету технологій та дизайну.
Проходили повз КНУТД, де я провів сотні годин студентського життя. За старою звичкою хотів замовити помийну каву та булку в кіоску навпроти, але тепер навпроти є кав'ярня, смачний фільтр, сніданки та горішок зі згущеним молоком. Київ такий класний,
– зазначив Кацурін.
Пізніше зіркова пара завітала до ресторану, де вони випивали коктейлі. Ресторатор додав: "У нас із коханою побачення з практичними поясненнями, що таке мескаль і як йому пасує сангрія".
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін сходили на побачення / Скриншот з інстаграм-сторіс
Стосунки Михайла та Наді: що відомо
- Раніше співачка була одружена з Володимиром Дантесом. Вони перебували у стосунках впродовж 6 років, однак на тлі повномасштабного вторгнення, знаменитості оголосив про розлучення. Так, в березні 2022 стало відомо про нові стосунки Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним.
- Примітно, що зараз Дантес зустрічається з колишньою дружиною Міші – Дашею.
- 13 липня артистка й ресторатор офіційно розповіли про весілля. Втім, насправді вони відсвяткували ще 15 червня. Знаменитості вирішили деякий час це протримати в таємниці.
- Пара поки не має спільних дітей. Водночас співачка зізналася, що готова стати мамою. Вона вже навіть називала ім'я, яке б дала майбутньому синові.