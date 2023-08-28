Разом з донькою: Міша Кацурін зворушливо підтримав Надю Дорофєєву на її концерті
Джерело:Надя Дорофєєва
Співачка Надя Дорофєєва виступила на дитячому фестивалі "Чорноморські ігри" у Києві. Зірку прийшов підтримати і її чоловік Міша Кацурін. Він разом зі своєю 7-річною донькою підспівували Дорофєєвій з залу.
Шанувальників пари зворушив цей момент, тож вони опублікували відео в соцмережах. Сама ж Дорофєєва теж перепостила цей ролик собі в інстаграм-сторіс.
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Кацурін з донькою підтримав Дорофєєву
На концерт співачки у Києві прийшов і її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Під час виступу Дорофєєвої він тримав свою доньку Сашу на плечах та разом з нею підспівував пісні Наді.
Дівчинка, схоже, теж любить пісні артистки, адже з задоволення співала та підтанцьовувала у натовпі.
Реакція мережі
Це миле відео швидко розлетілося мережею та дуже зворушило шанувальників пари:
- "Як мило!"
- "Яка підтримка!"
- "Це дуже мило!"
- "Які вони все ж таки милі".
- "Ось так, чоловіки, треба підтримувати своїх коханих!"
Що відомо про особисте життя Наді Дорофєєвої
- Артистка 6 років була у шлюбі з Володимиром Дантесом. Зіркова пара оголосила про розлучення після початку повномасштабної війни і вже в січні вони офіційно розлучилися. Від першого шлюбу у Наді немає дітей.
- Згодом співачки закрутила роман з ресторатором Мішою Кацуріним, про це стало відомо наприкінці березня 2022 року. Водночас Дантес зараз зустрічається з колишньою дружиною Міші – Дашею.
- Вже 13 липня Надя Дорофєєва та Міша Кацурін опублікувала перші кадри з весілля та офіційно оголосила про одруження. Виявляється, весілля відбулося в середині червня.
- Цікаво, що нещодавно співачка Надя Дорофєєва неочікувано заговорила про дітей. Артистка вперше розповіла, як хоче назвати свого сина.