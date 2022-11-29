Переможниці конкурсу 24 роки, вона студентка Іллінойського університету в Урбана-Шампейна у США. Дівчина виграла конкурс "Міс Земля Корея 2022" і стала представницею Південної Кореї у Філіппінах.

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Момент перемоги Міни Сью Чой на "Міс Земля 2022": відео

Факти про переможницю конкурсу "Міс Земля 2022":

Дівчина родом з Інчхона, Південна Корея.

Вона народилася в Сіднеї, Новий Південний Уельс, Австралія.

Має родичів не тільки в Південній Кореї, але й в Австралії, Канаді та США.

Міна навчається в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейна, штат Іллінойс, США, де здобуває ступінь бакалавра в галузі комунікацій.

У 1998 році разом з родиною переїхала з Сіднею до Південної Кореї.

У 2002 році перебралась вже до Ванкувера, Британська Колумбія, Канада.

У 2017 році закінчила Seoul Foreign School у Сеулі, Південна Корея.

16 листопада 2021 року Міна брала участь у конкурсі "Міс Корея 2021" у Південній Кореї.

Сью Чой стала першою південнокорейською жінкою, яка виграла міжнародний конкурс краси "Міс Земля".

Переможниця конкурсу Міс Земля 2022 / Фото з відкритих джерел

У "Міс Земля 2022" взяло участь 90 конкурсанток з різних країн. У трійку фіналісток, окрім Міни Сью Чой, увійшли:

"Miss Земля Повітря" – Шерідан Мортлок з Австралії;

"Міс Земля Вода" – Надін Аюб з Палестини;

"Міс Земля Вогонь" – Андреа Агілера з Колумбії.

На жаль, через повномасштабну війну від України ніхто не бере участь у конкурсі. У 2021 році представницею була Марина Литвин, але вона не увійшла була у фінальну двадцятку фіналісток.



Марина Литвин – "Міс Земля Україна" у 2021 році / Фото з інстаграму конкурсу

Зазначимо, що торік переможницею конкурсу стала 25-річна учасниця з Белізу – Дестіні Вагнер. Тоді конкурс, як і в 2021, проводився віртуально через пандемію коронавірусу. Це вперше за всю історію конкурсу перемогла представниця країни Центральної Америки.



Дестіні Вагнер – "Міс Земля 2021" / Фото з інстаграму Дестіні Вагнер

Що відомо про конкурс "Міс Земля 2022"

Подія відбулась 29 листопада у столиці Манілі, на острові посеред Тихого океану. Після двох років пандемії коронавірусу організатори провели змішаний тип події, поєднавши офлайн та онлайн-події. Важливу роль було приділено організації заходів на відкритому повітрі, демонструючи також тим самим красу країни.

Окрім цього важливого заходу, демонстрація краси Філіппін світу, що переживає пандемію, була б корисною для нашої індустрії туризму. Конкурс приділятиме більше уваги організації заходів на відкритому повітрі, максимально демонструючи природу та мальовничі еколандшафти, щоб показати їхню красу і водночас зменшити викиди вуглекислого газу шляхом природного освітлення,

– поділився Лоррейн Шак, виконавчий віцепрезидент та співзасновник конкурсу "Міс Земля".

Конкурс транслювався у прямому ефірі по всьому світу у всіх відомих соцмережах, на офіційному вебсайті "Міс Земля", а також на національних та міжнародних телеканалах.