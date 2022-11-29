Победительницей конкурса 24-летняя девушка, она студентка Иллинойского университета в Урбана-Шампейн в США. Девушка выиграла конкурс "Мисс Земля Корея 2022" и стала представительницей Южной Кореи в Филиппинах.

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Момент победы Мины Сью Чой на "Мисс Земля 2022": видео

Факты о победительнице конкурса "Мисс Земля 2022":

Девушка родом из Инчхона, Южная Корея.

Имеет родственников не только в Южной Корее, но и Австралии, Канаде и США.

Мина учится в Иллинойском университете в Урбана-Шампейне, штат Иллинойс, США, где получает степень бакалавра в области коммуникаций.

В 1998 году вместе с семьей переехала из Сиднея в Южную Корею.

В 2002 году перебралась уже в Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.

В 2017 году окончила Seoul Foreign School в Сеуле, Южная Корея.

16 ноября 2021 года Мина принимала участие в конкурсе "Мисс Корея 2021" в Южной Корее.

Сью Чой стала первой южнокорейской женщиной, выигравшей международный конкурс красоты "Мисс Земля".

Победительница конкурса Мисс Земля 2022 / Фото из открытых источников

В "Мисс Земля 2022" приняло участие 90 конкурсанток из разных стран. В тройку финалисток, кроме Мины Сью Чой, вошли:

"Miss Земля Воздух" – Шеридан Мортлок из Австралии;

"Мисс Земля Вода" – Надин Аюб из Палестины;

"Мисс Земля Огонь" – Андреа Агилера из Колумбии.

К сожалению, из-за полномасштабной войны от Украины никто не участвует в конкурсе. В 2021 году представительницей была Марина Литвин , но она не вошла в финальную двадцатку финалисток.



Марина Литвин – "Мисс Земля Украина" в 2021 году / Фото с инстаграммы конкурса

Отметим, что в прошлом году победительницей конкурса стала 25-летняя участница из Белиза – Дестини Вагнер. Тогда конкурс, как и в 2021 году, проводился виртуально из-за пандемии коронавируса. Это впервые за всю историю конкурса выиграла представительница страны Центральной Америки.



Дестини Вагнер – "Мисс Земля 2021" / Фото из инстаграммы Дестини Вагнер

Что известно о конкурсе "Мисс Земля 2022"

Подія відбулась 29 листопада у столиці Манілі, на острові посеред Тихого океану. Після двох років пандемії коронавірусу організатори провели змішаний тип події, поєднавши офлайн та онлайн-події. Важливу роль було приділено організації заходів на відкритому повітрі, демонструючи також тим самим красу країни.

Окрім цього важливого заходу, демонстрація краси Філіппін світу, що переживає пандемію, була б корисною для нашої індустрії туризму. Конкурс приділятиме більше уваги організації заходів на відкритому повітрі, максимально демонструючи природу та мальовничі еколандшафти, щоб показати їхню красу і водночас зменшити викиди вуглекислого газу шляхом природного освітлення,

– поділився Лоррейн Шак, виконавчий віцепрезидент та співзасновник конкурсу "Міс Земля".