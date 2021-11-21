21 листопада відбувся масштабний конкурс краси "Міс Земля 2021" (Miss Earth 2021). У зв'язку з пандемією коронавірусу, вже другий рік поспіль конкурс проходить віртуально.
До слова Голова комітету "Міс Україна" повідомила, чи поїде Олександра Яремчук на "Міс Світу 2021"
Переможниця і нова "Міс Земля"
Розкішну корону отримала Дестіні Вагнер. Вперше за всю історію конкурсу перемогла представниця країни Центральної Америки – Белізу.
Моя країна ніколи раніше не мала титулу "Міс Земля", і у нас ніколи не було міжнародної корони. Зараз це те, що нам потрібно. Я щаслива представляти таку чудову країну. Мене переповнюють емоції. Слова та подяку дуже важко передати. Але я вдячна,
– прокоментувала дівчина перемогу.
Дестіні Вагнер – "Міс Земля 2021" / Фото з інстаграму Дестіні Вагнер
Дестіні Елізабет Вагнер – 25-річна підприємиця та письменниця. Вона працювала волонтеркою, хореографинею, дизайнеркою вебсайтів. В університеті здобула ступінь бакалавра з менеджменту та підприємництва. Дівчина є також громадською діячкою, бо намагається змінити високий рівень дитячого голоду в Белізі.
У 2019 році вона вперше спробувала себе у конкурсах краси, але тоді зайняла лише друге місце. В інстаграмі Дестіні публікує світлини з яскравих фотосесій та просто кадри з життя.
Дестіні Вагнер – "Міс Земля 2021" / Фото з інстаграму Дестіні Вагнер
Дестіні Вагнер – "Міс Земля 2021" / Фото з інстаграму Дестіні Вагнер
Що відомо про конкурс
У "Міс Земля 2021" взяло участь 89 конкурсанток з різних країн. У трійку фіналісток, окрім Дестіні Вагнер, увійшли:
- "Miss Земля Повітря" – Маріса Батлер, США;
- "Міс Земля Вода" – Роміна Денекен ван дер Він, Чилі;
- "Міс Земля Вогонь" – Байтонг Джарірат Песом, Таїланд.
Представницею України була "Міс Земля Україна" Марина Литвин. На жаль, дівчина не увійшла до 20 кращих.