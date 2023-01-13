Чорна, але з серцем і кристалами: Вікторія Апанасенко вразила сукнею від Фролова на Міс Всесвіт

Українка Вікторія Апанасенко представила вечірню сукню на "Міс Всесвіт 2022". Її створив відомий дизайнер Іван Фролов. У ній закладений важливий меседж, а чорний колір і білі кристали були обрані неспроста.

На репетиціях до фіналу "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко показала вже й національний костюм з крилами та мечем, і блакитний купальник з барвистою накидкою Be Brave Like Ukraine. Заключним моментом її виходів у Новому Орлеані стало дефіле у вечірній сукні, яку тримали в секреті до 12 січня. Це феєрична робота Івана Фролова.

Гаряча тема "Міс Україна Всесвіт" відмовилась стояти біля росіянки на конкурсі: момент потрапив на відео

"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко у вечірній сукні від Фролова

Засновник та креативний директор бренду FROLOV погодився пошити сукню на "Міс Всесвіт 2022", бо розуміє, що зараз важливо хапатися за будь-яку можливість , аби комунікувати зі світом і розповідати про героїчну боротьбу українців. Тож у Вікторії Апанасенко сукня з глибоким підтекстом:

чорний колір – символ болю, втрат, зруйнованих доль і темних часів, які переживає Україна, але разом з тим – колір сили та внутрішньої рішучості, бо найтемніша година перед світанком;

– символ болю, втрат, зруйнованих доль і темних часів, які переживає Україна, але разом з тим – колір сили та внутрішньої рішучості, бо найтемніша година перед світанком; вишите жовто-блакитне серце нагадує про благодійність, адже раніше Іван Фролов випустив колекцію одягу з такими нашивками, де з кожної проданої речі робить внесок у благодійний фонд Маші Єфросиніної;

нагадує про благодійність, адже раніше Іван Фролов випустив колекцію одягу з такими нашивками, де з кожної проданої речі робить внесок у благодійний фонд Маші Єфросиніної; синьо-жовтий шлейф – це кольори свободи українського народу;

– це кольори свободи українського народу; золоті кристали – промінь віри, надії, світла, яке переможе темряву, символ життя та світла, яке випромінюють наші серця.

Для нас було важливо, аби дизайн нашої сукні став меседжем на майданчику Miss Universe. Тому для Вікторії ми створили вечірній образ у чорному кольорі, адже на цей момент ми продовжуємо боротися, і кожного дня наша країна несе жахливі втрати,

– прокоментував сам Іван Фролов.

"Безліч білих кристалів по всій сукні, як символ вдячності мільярдам людей, які зараз підтримують Україну по всьому світу. Шовковий шлейф-прапор – це символ квітучого майбутнього України, нашої незалежності та якнайшвидшої перемоги", – наголосив дизайнер.

Вікторія Апанасенко у сукні Івана Фролова / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт"

Вікторія Апанасенко у сукні Івана Фролова / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт"

Вікторія Апанасенко у сукні Івана Фролова / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт"

У коментарях захоплюються і представницею України Вікторією Апанасенко, і дизайнером Іваном Фроловим:

"Супер дефіле, сукня шедевральна";

"Дуже гарна, гідна";

"Чудова! Сукня дуже красива і змістовна";

"Сукня бомбезна".

Однак дехто радить Вікторії змінити зачіску на дефіле, бо локони перекривають витончений перехід від серця до шлейфа: "На фото, де волосся догори, краще видно всю красу на бюсті, треба було прибрати хоча б у сторону".