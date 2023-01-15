Забрала одну з головних нагород: яке місце посіла українка Вікторія Апанасенко на "Міс Всесвіт"
Джерело:Вікторія Апанасенко
Конкурс "Міс Всесвіт 2022" відбувся вночі 15 січня, а переможницею стала представниця США. Українка Вікторія Апанасенко не змогла отримати місце серед топ-16, але здобула нагороду.
У Новому Орлеані обрали нову "Міс Всесвіт", якою стала Р'Бонні Габріель – представниця США. Також на конкурсі визначили список 16 найкращих.
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Чи здобула місце "Міс Україна Всесвіт"
Українка Вікторія Апанасенко не увійшла до топ-16 фіналісток серед усіх міс. Однак вона здобула спеціальну нагороду Spirit of Carnival Award. Її вручають тим конкурсанткам, які демонструють цінності дружби, різноманітності та веселощів.
Але одну з головних нагород я забрала,
– поділилась Вікторія Апанасенко.
Апанасенко взяла нагороду на "Міс Всесвіт 2022" / Фото з інстаграм-сторіз
Як Вікторія Апансенко розповідала про війну
Конкурс "Міс Всесвіт" став ще одним майданчиком, де була можливість сказати про війну всьому світу. У фіналі показали відео Вікторії Апанасенко, де вона розповідає про трагедію в Україні й те, як вона долучалась до волонтерства. До зйомок ролика долучилась і полька Олександра Клепачка.
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Додамо, що Вікторія Апанасенко не втрачала можливості поговорити про війну з іншими конкурсантками. Так у мережі Україну та її представницю підтримала сама "Міс Всесвіт 2022" Р'Бонні Габріель.
"Я зачарована силою та красою моєї сестри по "Міс Всесвіт" Вікторією. У мене було кілька хвилин, щоб посидіти і поговорити з нею про захист прав людини. Я підтримую її стійкість і надихаюся її серцем. Мені подобається, як "Міс Всесвіт" дозволила мені спілкуватися з жінками з усього світу", – писала Габріель.
"Міс США" і переможниця "Міс Всесвіт" підтримала Україну / Фото з інстаграму Габріель
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