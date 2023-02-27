Була пиріжком з боками, – фіналістка "Холостяка" згадала, як проходила кастинг на "Міс Україна"
Джерело:Аліна Доротюк
Фіналістка "Холостяка" Саша Мудра зізналась, що хотіла взяти участь у конкурсі краси "Міс Україна". Дівчина розповіла, чому її не взяли.
Фіналістка шоу "Холостяк" Саша Мудра, якій складно перейти на українську мову, мала досвід участі в іншому проєкті. Так, вона хотіла пройти кастинг у конкурсі краси.
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Саша Мудра про "Міс Україну"
Учасниця романтичного реаліті-шоу розповіла, що пробувала пройти кастинг на "Міс Україна" ще 6 років тому. Але тоді вона мала стосунки, чого не дозволяли організатори.
Кого не беруть на "Холостяк", ті йдуть на "Міс Україна". Я ходила на конкурс, коли мені було 21. Мене поставили перед фактом: або стосунки, або конкурс. Я спитала, чому я не можу поєднати приємно з корисним. Тоді я була у стосунках і розходитися я не збиралася. На той момент я була дуже закохана. Тому, мабуть, я не пройшла,
– зізналась Саша Мудра.
Дівчина додала, що мала не найкращу фігуру для конкурсу краси. "Я була "пиріжком" з боками, руки були такі. Тоді треба було бути худенькою. Може, це була також одна з причин. Мені сказали, що треба ходити на бокс. Коли займаєшся боксом, жіноче тіло максимально втрачає зайве".
Інтерв'ю Саші Мудрої: дивіться відео онлайн
- Цікаво, що й інша учасниця "Холостяка" задумувалась про участь у конкурсі краси. Про це ще на проєкті зізнався батько переможниці шоу, Каті Лозовицької. Тоді він сказав, що насправді дівчина роздумувала над участю у двох проєктах – "Холостяку" та "Міс Україні".
- Вже після завершення шоу Катя зізналась, що не виключає свою участь у конкурсі в майбутньому. Вона також схвально відгукнулась про "Міс Україну 2022" Вікторію Апанасенко.