Олександра Погорєлова в інтерв'ю зізналася, що її пов’язує з учасником першого сезону шоу “Холостячка”, бізнесменом та ресторатором Євгеном Ковтуненком. Адже нещодавно вона відвідала його іменини в Києві.

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Саша каже, що обожнює Ковтуненка, адже він її друг. За її словами, він допомагав їй у багатьох питаннях.

Він, до речі, знав, що я йду на "Холостяк-12". Нас познайомили спільні друзі, і я не знала, що він брав участь у "Холостячці",

– заявила Погорєлова.

Дівчина додала, що також товаришує зі ще одним учасником "Холостячки" Олексієм Тригубенком.

Щодо свого особистого життя, то Олександра відповіла, що розкаже, лише коли на її безіменному пальці буде обручка.

Дивіться повне інтерв'ю з Сашою Погорєловою: відео



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