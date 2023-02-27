Олександра Погорєлова в інтерв'ю зізналася, що її пов’язує з учасником першого сезону шоу “Холостячка”, бізнесменом та ресторатором Євгеном Ковтуненком. Адже нещодавно вона відвідала його іменини в Києві.
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Саша каже, що обожнює Ковтуненка, адже він її друг. За її словами, він допомагав їй у багатьох питаннях.
Він, до речі, знав, що я йду на "Холостяк-12". Нас познайомили спільні друзі, і я не знала, що він брав участь у "Холостячці",
– заявила Погорєлова.
Дівчина додала, що також товаришує зі ще одним учасником "Холостячки" Олексієм Тригубенком.
Щодо свого особистого життя, то Олександра відповіла, що розкаже, лише коли на її безіменному пальці буде обручка.
Дивіться повне інтерв'ю з Сашою Погорєловою: відео
Чи спілкується Погорєлова з Алексом Топольським
- Саша Погорєлова зізналася, що зараз не спілкується з Алексом, не слідкує за ним у соцмережах. "Він мені імпонує як людина, у нього добре серце, але мені не подобаються деякі його вислови про Катю Лозовицьку після фіналу", – додала вона.
- Олександра каже, що у момент, коли вона покидала шоу, раділа, що нарешті поїде додому. "Я знаю, що я йому сильно подобалася, але в якийсь момент все пішло на спад. Десь я розчарувалась, десь, може він. Для мене це було логічне завершення історії з ним", – заявила вона.
- Дівчина розповіла, що зараз бажає Алексу Топольському знайти свою половинку та хоче, щоб він був щасливим.
- Додамо, що Погорєлова підтримує добрі стосунки з переможницею Катею Лозовицькою. Дівчата навіть разом дивилися фінал "Холостяка" у Києві, поки Алекс був на Балі.