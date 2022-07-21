"Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко в этом году совсем по-другому готовится к конкурсу. Об этом она рассказала в инстаграме.

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Как Виктория Апанасенко готовится к конкурсу

Модель призналась, что дефилирует сейчас только перед зеркалом, а спортзал ей заменил прогулки с сумками с гуманитарной помощью. Фотосессии часто проходят во время воздушных тревог.

Все, что вы видите, происходит под звуки воздушной тревоги. Когда есть угроза ракетного удара, мы работаем и прячемся в безопасном месте. В то же время, мы читаем плохие новости. Опыт работы моделью в течение 13 лет научил меня работать на результат, не демонстрируя настоящих эмоций,

– призналась Виктория.



Виктория Апанасенко / Фото с инстаграма модели

"Все сведения о новых взрывах, обстрелах и погибших в разных уголках страны мне болят, но я знаю, что нужно быть сильным", – добавила она.

Относительно одежды Апанасенко получает помощь от украинских и иностранных дизайнеров, за что она им благодарна. Модель также старается сохранить холодный ум.

"Когда в вашей стране война, каждый день может стать для вас последним. Вы каждый день живете под давлением. Вот почему это учит меня сохранять эти моменты – каждый час, каждый день. Это учит меня быть сильной. Наши люди действительно железные! Они дают мне силу двигаться вперед! И я твердо верю, что добро всегда побеждает зло".