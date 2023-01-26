Після закидів про ін'єкції краси: "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко показала дитячі фото

Цьогоріч представницю України на "Міс Всесвіт" підтримували як ніколи. Однак у мережі закидали, що Вікторія Апанасенко робила пластику та ін'єкції краси. У відповідь на це дівчина опублікувала дитячі фото.

28-річна Вікторія Апанасенко з Чернігова гідно виступила на "Міс Всесвіт 2022" у Новому Орлеані, де взяла одну з головних нагород – Spirit of Carnival за сміливість, альтруїзм та добрі справи. Аби остаточно розгромити хейтерів, дівчина довела свою природну красу дитячими фото.

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Дитячі фото "Міс України Всесвіт 2022" Вікторії Апанасенко

Модель запостила серію фото з сімейного альбому, на яких позує в дитсадку, в купальнику на морі, на турнірах з бальних танців та вдома на тлі радянської стінки, яку впізнали чимало її фоловерів.

Маленькі дівчатка з мріями. Станьте жінками з баченням,

– підписала Вікторія Апанасенко.

У коментарях звернулися до диванних експертів, які дорікали "Міс Україні Всесвіт 2022" за пластику: "Те саме обличчя, що й сьогодні. Багато хто думав, що ти робила багато ін'єкцій, але з дитячих фото видно, що твоя краса природна", "Ці фото треба показати тим клушам, які казали, що Вікторія вся зроблена за допомогою хірургії".

"Міс Україна Всесвіт 2022" в дитинстві / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко

"Міс Україна Всесвіт 2022" в дитинстві / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко

"Міс Україна Всесвіт 2022" в дитинстві / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко

Шанувальники Вікторії також засипали її компліментами за природну красу:

"Ще малятком була гарнюня";

"Ця маленька дівчинка виглядає так, ніби в майбутньому стане "Міс Україною";

"Уже в юному віці як модель";

"Дуже гарна дівчинка";

"Народилася розкішною";

"Яка гарна лялечка";

"Королева краси вже в дитинстві".

"Міс Україна Всесвіт 2022" в дитинстві / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко

"Міс Україна Всесвіт 2022" в дитинстві / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко

"Міс Україна Всесвіт 2022" в дитинстві / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко

"Міс Україна Всесвіт 2022" в дитинстві / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко

"Міс Україна Всесвіт 2022" в дитинстві / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко

Нагадаємо, після ефектної появи на "Міс Всесвіт 2022" на Вікторію Апанасенко накинулися російські ЗМІ. Там чомусь образилися, що раніше українка закликала бойкотувати їхню представницю та "не приховувала гидливості". Її обізвали нетактовною, бо під час спільної фотосесії "Міс Україна Всесвіт" відмовилась стояти біля Анни Ліннікової, яка бігала за всіма представницями та обзивала расистами.