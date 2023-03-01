Завжди розчаровуються, – Анна Неплях поскаржилась, що поліція часто зупиняє її дороге авто

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях поскаржилась, що її часто зупиняє патрульна поліція на дорогому авто. Вона припустила, що поліціянти хочуть зловити її на гарячому.

"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях не приховує, що має дві автівки – дорогу Mercedes-Benz за близько 2 мільйони та білу Audi. В інстаграм-сторіз вона зізналась, що першу її машину постійно зупиняє патрульна поліція.

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Анна Неплях поскаржилась на поліцію

Я не знаю, з чим це пов'язано, але тільки на червоній машині і тільки у темний час доби мене завжди зупиняє патрульна поліція. Якщо я їду на білій Audi – нічого. Тільки я на цій – патрульна поліція спочатку просто їде за мною, а потім включає мигалки, гальмує мене і чекає, що я буду п'яна за кермом,

– здивувала Неплях.

Модель та співачка запевнила, що ніколи не вживає забороненого, але визнала, що є "трошки агресивним водієм". "Я не можу зрозуміти, звідки такі підозри? Я ніколи не вживаю за кермом! Якщо я щось вживаю, то завжди викликаю водія. Але побачити мене п'яною? Вони завжди розчаровуються".

Та попри все Анна Неплях підкреслила, що поліцейські завжди ввічливі до неї, як і вона з ними. Дівчина пожартувала, що скоро почне "загравати" з поліціянтами, бо показувати документи вже не цікаво.

"Я багато разів стикалася з поліцією, але неповажного ставлення до мене ніколи не було. Тому що я людина, яка завжди спілкується ввічливо, дотримується дистанції, з повагою ставиться до людини, яка виконує свої обов'язки на користь держави. Робіть висновки. Яка ви людина, так з вами і спілкуються. Я спокійно даю документи, їх перевіряють, на словах запитують, чи я щось вживала, і відпускають. Хіба важко бути ввічливими в ці 2 хвилини?".

Анна Неплях про поліцію: відео