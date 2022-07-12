"Міс Україна Всесвіт" Анна Андрес розсекретила другу вагітність: сміливі фото в купальнику

12 липня 2022 , 17:03
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Анни Андрес

28-річна "Міс Україна Всесвіт 2014" виношує другу дитину. Анна Андрес уже на 21 тижні вагітності, тож у листопаді в неї народиться малюк. Його стать вона поки не розсекречує.

У січні минулого року Анна Андрес вперше стала мамою. У неї народився син, якого назвали Джеймсом. Уже через чотири місяці він стане старшим братом, адже його зіркова мама вагітна вдруге. 

Читайте також Сестра Кейт Міддлтон втретє стала мамою, – ЗМІ

"Міс Україна Всесвіт" Анна Андрес вагітна вдруге

Про майбутнє поповнення 28-річна модель оголосила в понеділок, 11 липня. Вона опублікувала фото та відео у смугастому купальнику, в якому не стала приховувати помітно округлий животик.

21 тиждень. Не можу дочекатися свого маленького скорпіона,
– підписала Анна Андрес. 

Анна Андрес вагітна вдруге / Фото з інстаграму моделі

Анна Андрес вагітна вдруге / Фото з інстаграму моделі

Цікаво, що про першу вагітність Анна Андерс теж оголосила не одразу. Лише в листопаді, на на 28 тижні вагітності, вона опублікувала фото з округлим животиком, хоч дізналася про поповнення ще 27 травня. Тоді модель жартувала, що "весняний карантин пройшов не даремно".  

З другою вагітністю Анну Андерс привітало чимало зірок українського шоу-бізу: 

  • Санта Дімопулос: "Моя любов"; 
  • "Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська: "Вітаю";
  • Христина Решетник: "Вітаю. Неймовірне щастя";
  • Василіса Фролова: "Сміливо"; 
  • Дар'я Астаф'єва; 
  • Ірина Монатік; 
  • Ельвіра Гасанова;
  • Аліна Френдій. 

Що відомо про "Міс Україну Всесвіт 2014" Анну Андрес

  • У червні 2014 року дівчину обрали представляти Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт", але летіти у США вона відмовилася нібито через особисті обставини. Однак це не завадило Анні Андрес стати однією з найуспішніших українських моделей. 
  • У липні 2020 року красуня вийшла заміж за французького бізнесмена Давида Барокаса. Весільна церемонія відбулася на Лазурному узбережжі в стінах п'ятизіркового готелю в Каннах, однак пишного святкування не було, адже тоді вирувала пандемія коронавірусу. 
Автор: Марина Джура