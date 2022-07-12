В январе прошлого года Анна Андрес впервые стала матерью. У нее родился сын, которого назвали Джеймсом. Уже через четыре месяца он станет старшим братом, ведь звездная мама беременна во второй раз.

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"Мисс Украина Вселенная" Анна Андрес беременна во второй раз

О предстоящем пополнении 28-летняя модель объявила в понедельник, 11 июля. Она опубликовала фото и видео в полосатом купальнике, в котором не стала скрывать заметно округлый животик.

21 неделя. Не могу дождаться своего маленького скорпиона,

– подписала Анна Андрес.

Анна Андрес беременна второй раз / Фото с инстаграма модели

Анна Андрес беременна второй раз / Фото с инстаграма модели

Интересно, что о первой беременности Анна Андерс тоже объявила не сразу. Лишь в ноябре, на 28 неделе беременности, она опубликовала фото с округлым животиком, хотя узнала о пополнении еще 27 мая. Тогда модель шутила, что "весенний карантин прошел не зря".

Со второй беременностью Анну Андерс поздравило немало звезд украинского шоу-биза:

Санта Димопулос: "Моя любовь";

"Моя любовь"; "Мисс Украина Вселенная 2020" Елизавета Ястремская : "Поздравляю";

: "Поздравляю"; Кристина Решетник: "Поздравляю. Невероятное счастье";

"Поздравляю. Невероятное счастье"; Василиса Фролова: "Смело";

"Смело"; Дарья Астафьева;

Ирина Монатик;

Эльвира Гасанова;

Алина Френдий.

Что известно о "Мисс Украине Вселенная 2014" Анне Андрес