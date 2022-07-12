У січні минулого року Анна Андрес вперше стала мамою. У неї народився син, якого назвали Джеймсом. Уже через чотири місяці він стане старшим братом, адже його зіркова мама вагітна вдруге.
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"Міс Україна Всесвіт" Анна Андрес вагітна вдруге
Про майбутнє поповнення 28-річна модель оголосила в понеділок, 11 липня. Вона опублікувала фото та відео у смугастому купальнику, в якому не стала приховувати помітно округлий животик.
21 тиждень. Не можу дочекатися свого маленького скорпіона,
– підписала Анна Андрес.
Анна Андрес вагітна вдруге / Фото з інстаграму моделі
Анна Андрес вагітна вдруге / Фото з інстаграму моделі
З другою вагітністю Анну Андерс привітало чимало зірок українського шоу-бізу:
- Санта Дімопулос: "Моя любов";
- "Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська: "Вітаю";
- Христина Решетник: "Вітаю. Неймовірне щастя";
- Василіса Фролова: "Сміливо";
- Дар'я Астаф'єва;
- Ірина Монатік;
- Ельвіра Гасанова;
- Аліна Френдій.
Що відомо про "Міс Україну Всесвіт 2014" Анну Андрес
- У червні 2014 року дівчину обрали представляти Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт", але летіти у США вона відмовилася нібито через особисті обставини. Однак це не завадило Анні Андрес стати однією з найуспішніших українських моделей.
- У липні 2020 року красуня вийшла заміж за французького бізнесмена Давида Барокаса. Весільна церемонія відбулася на Лазурному узбережжі в стінах п'ятизіркового готелю в Каннах, однак пишного святкування не було, адже тоді вирувала пандемія коронавірусу.