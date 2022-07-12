У січні минулого року Анна Андрес вперше стала мамою. У неї народився син, якого назвали Джеймсом. Уже через чотири місяці він стане старшим братом, адже його зіркова мама вагітна вдруге.

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"Міс Україна Всесвіт" Анна Андрес вагітна вдруге

Про майбутнє поповнення 28-річна модель оголосила в понеділок, 11 липня. Вона опублікувала фото та відео у смугастому купальнику, в якому не стала приховувати помітно округлий животик.

21 тиждень. Не можу дочекатися свого маленького скорпіона,

– підписала Анна Андрес.

Анна Андрес вагітна вдруге / Фото з інстаграму моделі

Анна Андрес вагітна вдруге / Фото з інстаграму моделі

Цікаво, що про першу вагітність Анна Андерс теж оголосила не одразу. Лише в листопаді, на на 28 тижні вагітності, вона опублікувала фото з округлим животиком, хоч дізналася про поповнення ще 27 травня. Тоді модель жартувала, що "весняний карантин пройшов не даремно".

З другою вагітністю Анну Андерс привітало чимало зірок українського шоу-бізу:

Санта Дімопулос: "Моя любов";

"Моя любов"; "Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська : "Вітаю";

: "Вітаю"; Христина Решетник: "Вітаю. Неймовірне щастя";

"Вітаю. Неймовірне щастя"; Василіса Фролова: "Сміливо";

"Сміливо"; Дар'я Астаф'єва;

Ірина Монатік;

Ельвіра Гасанова;

Аліна Френдій.

Що відомо про "Міс Україну Всесвіт 2014" Анну Андрес