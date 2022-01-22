"Міс Україна Всесвіт " Анастасія Субота охрестила доньку: зворушливі кадри

Найкрасивіша українка 2019 року Анастасія Субота стала мамою в грудні. Вона народила донечку Єлизавету та охрестила її в Києво-Печерській лаврі.

Як і більшість зіркових матусь, "Міс України Всесвіт 2019" вирішила не затягувати з хрестинами доньки. Анастасія Субота охрестила її, як тільки тій виповнилося 1,5 місяці. Це відбулось 21 січня в Києво-Печерській лаврі.

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За хрещену маму Єлизавети модель обрала подругу Каріну Жосан – "Міс Україна Всесвіт 2018" та ведучу музичного каналу.

Найсвітліший і незабутній день! А які в нас куми! Тепер ми не просто подруги, тепер ми сім'я! Люблю,

– підписала Анастасія Субота.

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На таїнство "Міс Україна Всесвіт 2019" одягла приталену сукню ніжно-рожевого кольору з аплікацією з квітів. Стримане вбрання довжини міді вона довершила шубою та світлими замшевими чоботами на шпильках.

У такому look Анастасія Субота була не лише в церкві, а й в люксовому закладі на Дніпрі, куди разом з кумами та гостями відправилась після церемонії.

Анастасія Субота на хрестинах доньки / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт"

Що відомо про доньку Анастасії Суботи