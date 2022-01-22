"Міс Україна Всесвіт " Анастасія Субота охрестила доньку: зворушливі кадри
Джерело:інстаграм Анастасії Суботи
Найкрасивіша українка 2019 року Анастасія Субота стала мамою в грудні. Вона народила донечку Єлизавету та охрестила її в Києво-Печерській лаврі.
Як і більшість зіркових матусь, "Міс України Всесвіт 2019" вирішила не затягувати з хрестинами доньки. Анастасія Субота охрестила її, як тільки тій виповнилося 1,5 місяці. Це відбулось 21 січня в Києво-Печерській лаврі.
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За хрещену маму Єлизавети модель обрала подругу Каріну Жосан – "Міс Україна Всесвіт 2018" та ведучу музичного каналу.
Найсвітліший і незабутній день! А які в нас куми! Тепер ми не просто подруги, тепер ми сім'я! Люблю,
– підписала Анастасія Субота.
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На таїнство "Міс Україна Всесвіт 2019" одягла приталену сукню ніжно-рожевого кольору з аплікацією з квітів. Стримане вбрання довжини міді вона довершила шубою та світлими замшевими чоботами на шпильках.
У такому look Анастасія Субота була не лише в церкві, а й в люксовому закладі на Дніпрі, куди разом з кумами та гостями відправилась після церемонії.
Анастасія Субота на хрестинах доньки / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт"
Що відомо про доньку Анастасії Суботи
- Про першу вагітність титулована красуня оголосила в липні 2021 року. Вона опублікувала відверте фото в самому лише джинсовому жакеті та засвітила чималий животик.
- 10 грудня на світ з'явилась її донечка Єлизавета. 28-річна Анастасія Субота народжувала в одній з найкращих приватних клінік столиці.
- Після пологів "Міс Україні Всесвіт" подарували величезний букет червоних троянд. Однак вона не розсекречує чоловіка, якому народила доньку.