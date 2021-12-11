Про першу вагітність дівчина розповіла в мережі ще влітку. Тоді вона не розсекретила стать малюка, терміни вагітності. Анастасія приховує від сторонніх очей особисте життя, тому нічого невідомо й про її обранця.

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Анастасія Суббота народила доньку

На особистій інстаграм-сторінці "Міс Україна Всесвіт" оприлюднила фотографію, на якій зображений розкішний букет червоних троянд і картка з пологового будинку.

Відомо, що первісток Субботи з'явився на світ у п'ятницю, 10 грудня. Дівчина важить 3620 грамів, а її зріст – 56 сантиметрів. У дописі Анастасія розповіла, що доньку назвала Єлизаветою.

Ласкаво просимо у наш світ, крихітко! 10.12.2021. Єлизавета. Тепер у Субботи є своя п'ятниця,

– написала Анастасія під фото.



Анастасія Суббота народила доньку / Фото з інстаграму дівчини

Що відомо про Анастасію Субботу