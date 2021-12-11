О первой беременности девушка рассказала в сети еще летом. Тогда она не рассекретила пол малыша, сроки беременности. Анастасия скрывает от посторонних глаз личную жизнь, поэтому ничего неизвестно и о ее избраннике.
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Анастасия Суббота родила дочь
На личной инстаграм-странице "Мисс Украина Вселенная" обнародовала фотографию, на которой изображен роскошный букет красных роз и карточка с роддома.
Известно, что первенец Субботы появился на свет в пятницу, 10 декабря. Девушка весит 3620 граммов, а ее рост – 56 сантиметров. В заметке Анастасия рассказала, что дочь назвала Елизаветой.
Добро пожаловать в наш мир, крошка! 10.12.2021. Елизавета. Теперь у Субботы есть своя пятница,
– написала Анастасия под фото.
Анастасия Суббота родила дочь / Фото из инстаграма девушки
Что известно об Анастасии Субботе
- Украинская модель родилась и выросла в Запорожье.
- По образованию она веб-дизайнер.
- Свой успех на конкурсе "Мисс Украина Вселенная" Анастасия обязана цвету волос, ведь перед событием она решила покраситься из блондинки в рыжий цвет.