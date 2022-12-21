Воїн Світла: "Міс Україна Всесвіт 2022" представила футуристичний костюм, з яким поїде у США

Модель Вікторія Апанасенко у 2022 році отримала титул "Міс Україна Всесвіт" та вже за місяць готується презентувати свою країну на головному конкурсі у США. Українська дизайнерка Леся Патока вже створила для дівчини національний костюм, який вражає у всіх його деталях.

Національний комітет "Міс Україна Всесвіт" презентував світлини національного костюма під назвою "Воїн Світла". Його Вікторія одягне під час традиційного шоу національних костюмів, яке відбудеться 11 січня 2023 року в рамках конкурсу "Міс Всесвіт". Сам фінал заходу пройде 14 січня 2023 року у місті Нью Орлеан, штат Луїзіана, США.

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Президентка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла, що з командою довго думала: яким має бути образ, який символізує нашу країну. Для цього вони провели голосування серед громадськості, щоб зрозуміти, якою вони хочуть метафорично бачити нашу країну: із трагізмом українського сьогодення чи показати Україну у світлому образі, який продемонструє дух та силу нашого народу. Українці зійшлись на другому варіанті, тому під час створення образу використовувалися власна ідея Вікторіі Апанасенко.

Костюм "Воїн Світла" символізує боротьбу нашої нації з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем. В руках у Вікторії зброя, її тіло в обладунках, водночас вона несе світло через темряву, що прийшла на наші землі з агресором,

– каже Філімонова.

В образі використані 5 основних матеріалів та елементів:

монолітний комбінезон , що символізує броню та другу шкіру дівчини;

, що символізує броню та другу шкіру дівчини; біла сукня з вишитими орнаментами та пишними рукавами та спідницею;

з вишитими орнаментами та пишними рукавами та спідницею; головний убір з традиційними для України колосками;

з традиційними для України колосками; символічні крила , обпалені та обрамлені у синьо-золоті обладунки;

, обпалені та обрамлені у синьо-золоті обладунки; меч, з яким українка бореться із ворогом.



Національний костюм українки Вікторії Апанасенко на "Міс Всесвіт" / Фото пресслужби



Вікторія Апанасенко представить Україну у США 14 січня 2023 року / Фото пресслужби

Костюм "Воїн Світла" розробила дизайнерка Леся Патока, яка раніше працювала зі створеннями сценічних образів артистів Onuka, Джамали, Бумбокс, Pianoбой, Сергія Бабкіна, Олі Полякової та інших.

Костюм "Воїн Світла" – це уособлення внутрішньої сили українців, нашої сміливості, рішучості та любові до волі, що тече в нашій крові. В цей костюм я хотіла закласти ідею, що війна не спроможна зламати нашу міць та знебарвити наші серця. Україна обов'язково відродиться як фенікс, розквітне та засяє променями доброти та віри,

– прокоментувала свій національний костюм "Міс Україна Всесвіт 2022".



Вікторія Апанасенко у костюмі з меседжем "Архангела Михаїла" / Фото пресслужби