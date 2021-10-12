"Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська підсумувала рік своєї роботи

Модель та переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська вже через кілька днів передасть свою корону наступній тріумфаторці. 26-річна дівчина зізналась, що рік у статусі "найкрасивішої" був одним з найкращих та найбільш знакових у її житті.

Єлизавета зізналась, що коли вона отримала титул "Міс Україна Всесвіт", тоді збулась її дитяча мрія. Чимало людей відмовляли її брати участь в конкурсі і не розуміли, на що дівчина витрачає час. Але зараз вона переконана, що така пригода стала для неї чималим випробуванням і зробила її ще сильнішою.

Варто знати "Міс Україна Всесвіт" 2021: усі фіналістки, які змагатимуться за коштовну корону конкурсу

Скоро, 15.10.21, я передам корону наступній "Міс Україна Всесвіт" 2021. Хочеться підсумувати… З боку все виглядає легко, але те, через що я пройшла, знають одиниці, але, не дивлячись на працю і багато складнощей, я можу сказати, що якщо б мені запропонували пройти через це все ще раз, я б погодилася, тому що це того варте. Я можу сказати, що цей рік був одним з найсильніших в моєму житті зі становлення мене як особистості, також мені часто кажуть, що я стала кращою зовні,

– поділилась переможниця конкурсу краси.

Вона додала, що перед підготуванням до конкурсу у неї були ноги в крові від дефіле, а інколи вони так набрякали від постійних підборів, що вона не могла взути навіть кросівки. Вона подякувала усім за підтримку на конкурсі і тепер бажає того ж самого майбутній переможниці.



"Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про Єлизавету Ястремську

Єлизавета Ястремська народилась у 1993 році в Києві у багатодітній сім'ї – у неї є ще сестра та двоє братів. У 2008 році сім'ю дівчини нагородили титулом "Сім'я року" від Печерського району міста Києва, адже всі діти були успішними і талановитими.

Ліза знає кілька мов: вільно володіє французькою, англійською, а також опановує німецьку.

Вищу освіту модель здобула у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на спеціальності "Управління персоналом і маркетинг". Окрім цього дівчина закінчила школу телеведучих та пройшла курси візажу.

У конкурсі "Міс Україна Всесвіт" Ястремська вперше взяла участь у 2016 році, здобувши титул віцеміс. Того ж року вона виборола перемогу у міжнародному конкурсі The Queen of Eurasia 2019.

У 2020-му стада "Міс Україна Всесвіт" та представляла країну на міжнародному конкурсі в США. Втім, вона не змогла потрапити у число 21-ї найкращої конкурсантки.

Конкурс "Міс Україна Всесвіт" 2021 відбудеться 15 жовтня в одному з київських готелів.