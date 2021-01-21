Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес впервые стала мамой. У пары предпринимателя Давида Барокаса и Анны Андрес родился первенец. Звезда показала первые фото с малышом и рассекретила пол ребенка.

Анна Андрес впервые стала мамой

В супруги предпринимателя Давида Барокаса и победительницы конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес родился первенец. Звезда показала первые фото с малышом, что родился в среду, 20 января 2021 года, и рассекретила пол ребенка на личной инстаграм-странице.

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Анна Андрес показала первенца и его трогательные первые фото. Малыш на первом фото лежал на маминых коленях. Он одет в белое боди с разноцветными машинками.

Анна Андрес показала первые фото с первенцем / кадры из инстаграма Анны Андрес

На другой фотографии первенец Анны Андрес лежит в белом боди в колыбели и сладко спит. Вокруг его кроватки невероятное количество роскошных букетов с цветами.

Анна Андрес показала первые фото с первенцем / кадры из инстаграма Анны Андрес

Анна Андрес поделилась и первым фото с малышом. Она позировала на кровати в черном халатике и держала на руках сына, ласково прижав его к груди. Так, победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" родила сына.

20.01.21. Вчера был сложный, но счастливый день. Добро пожаловать, мой маленький мужчина, мое благословенное дитя с самыми очаровательными глазами,

– написала Анна Андрес под фото.

Анна Андрес показала первые фото с первенцем / кадры из инстаграма Анны Андрес

Что известно о беременности Анны Андрес

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" долгое время не рассекречивала беременность. Счастливую весть звезда сообщила в сети лишь на 28 неделе беременности. В начале ноября 2020 года она обнародовала роскошную фотосессию с округлым животом.

Напомним, что Анна Андрес летом этого года вышла замуж за Давида Барокаса – предпринимателя в сфере недвижимости и гостинично-ресторанной индустрии. В прошлом году пара познакомилась на дне рождении общей подруги во Франции. Через два месяца влюбленные объявили о помолвке. После года отношений они поженились.

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