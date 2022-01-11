Ще у серпні 2020 року "Міс Україна Всесвіт-2021" Олеся Стефанко народила первістка. На початку 2022 року стало відомо, що красуня вагітна вдруге.

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Олеся Стефанко вагітна вдруге

Кінець 2021 та початок нового 2022 року ознаменувався для моделі щасливою новиною. Вона та її чоловік Сергій Алісєєнко очікують народження другої дитини.

Олеся Стефанко опублікувала миловидне відео, яким оголосила про вагітність. Вона показала, як виходить з басейну в обтислому купальнику, що підкреслив її округлий живіт.

Я вмираю від бажання поділитися з вами дечим,

– написала модель.

Олеся Стефанко не приховує вагітного животика, а підкреслює його стильними вбраннями. Вона також подякувала фанам за численні привітання.

"Дуже дякую за привітання! Ми з нетерпінням чекаємо, щоб відкрити новий розділ у нашому житті й почати нову подорож. Всім ще раз дякую", – поділилась вона.



Олеся Стефанко вагітна вдруге / Фото з інстаграму моделі



Олеся Стефанко вагітна вдруге / Фото з інстаграму моделі

Особисте життя Олесі Стефанко