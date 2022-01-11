Еще в августе 2020 года "Мисс Украина Вселенная-2021" Олеся Стефанко родила первенца. В начале 2022 года стало известно, что красавица беременна во второй раз.

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Олеся Стефанко беременна во второй раз

Конец 2021 и начало нового 2022 года ознаменовался для модели счастливой новостью. Она и ее муж Сергей Алисеенко ожидают рождения второго ребенка.

Олеся Стефанко опубликовала миловидное видео, которым объявила о беременности. Она показала, как выходит из бассейна в облегающей купальнике, который подчеркнул ее округлившийся живот.

Я умираю от желания поделиться с вами кое-чем,

– написала модель.

Олеся Стефанко не скрывает беременного животика, а подчеркивает его стильными нарядами. Она также поблагодарила фанатов за многочисленные поздравления.

"Большое спасибо за поздравления! Мы с нетерпением ждем, чтобы открыть новый раздел в нашей жизни и начать новое путешествие. Всем еще раз спасибо", – поделилась она.



Олеся Стефанко беременна во второй раз / Фото из инстаграма модели



Олеся Стефанко беременна во второй раз / Фото из инстаграма модели

Личная жизнь Олеси Стефанко