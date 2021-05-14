"Міс Україна" презентувала у США національний костюм: вражаючі фото з конкурсу

Єлизавета Ястремська, яка завоювала титул "Міс Україна" та відправилась на фінальний конкурс "Міс Всесвіт", взяла участь у конкрусі національних костюмів з іншими учасницями. Зірка презентувала костюм, який готували для неї 7 українських майстринь.

Конкурс національних костюмів відбувся у Маямі, США, за 2 дні до головного конкурсу. У ньому учасниці з десятків країн світу продемонстрували образи, які показують культуру кожної країни або ж символічно розповідають про певні події у них.

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Єлизавета Ястремська у національному костюмі

Вперше свій костюм Єлизавета Ястремська показала 5 травня, коли відправлялась у США. Тоді ж стало відомо, що образ для дівчини готували впродовж місяця сім майстринь. Фантастична чорно-біла сукня з екстремально глибоким декольте, металевою вставкою та крилами на плечах вразила багатьох шанувальників. Її вбрання доповнювала конструкція на голові та маска, яку вона несла у руках. У ньому Єлизавета вийшла на сцену 14 травня.



Єлизавета Ястремська у національному костюмі представляла Україну / Фото Getty Images



Єлизавета Ястремська у національному костюмі представляла Україну / Фото Getty Images

На конкурсі національних костюмів Єлизавета гідно презентувала вбрання, яке, схоже, мало чималу вагу. Але чимало глядачів шоу вже встигли у мережі підмітити, що костюм українки справив ефект "вау".

Інші учасниці конкурсу

Щодо інших конкурсанток, то багато учасниць підійняли багато актуальних проблем своїми виходами:

Учасниця з Сінгапуру Бернадетт Белль вийшла у промовистому костюмі, на плащі якого писало Stop Asian Hate ("Зупиніть ненависть до азійців");



Бернадетт Белль на конкурсі національних костюмів / Фото Getty Images

Представниця Уругваю Лола де лос Сантос Бікко одягнула чорну сукню зі спідницею, яка при відкритті утворювала прапор з кольорами райдуги в підтримку ЛГБТ-спільнот. На спідниці також писало: "Ми кажемо "Ні" ненависті, насильству, неприйняттю, дискримінації".

Учасниця М'янми Кенді Тузар також вийшла на сцену конкурсу з табличкою: "Молімось за М'янму" (Pray for Myanmar).



Кенді Тузар на конкурсі національних костюмів / Фото Getty Images

Пропонуємо переглянути інші, не менш вражаючі костюми учасниць конкурсу "Міс Всесвіт-2020", фінал якого відбудеться вже 16 травня.

Конкурс національних костюмів на "Міс Всесвіт-2020": фото Getty Images