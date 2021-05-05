"Міс Україна" показала відверту сукню для конкурсу "Міс Всесвіт"

Володарка титулу "Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська вже відправилася у Маямі на міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт". Вона зробила кілька фото в аеропорту та показала сміливу національну сукню для виступу.

Підготовка до масштабного конкурсу "Міс Всесвіт-2020", який відбудеться 16 травня, стартує вже в четвер, 6 травня. Тому 27-річна королева краси Єлизавета Ястремська з командою вирушила до США.

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Для довгого перельоту "Міс Україна-2020" обрала вбрання від бренду the Coat – модного дому відомої дизайнерки Каті Сільченко, яка відповідає за стиль першої леді Олени Зеленської. Модель позувала в аеропорту в шкіряному піджаку та топі пісочного кольору, ніжно-рожевих штанах і лакованих туфлях на високих підборах.

Цей день настав! Я лечу на "Міс Всесвіт" в Маямі, США. Попереду 10 днів підготовки до найбільш престижного конкурсу краси у світі разом з учасницями з 74 країн,

– поділилася Єлизавета Ястремська.

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Відверта національна сукня "Міс України"

Кілька годин тому Єлизавета Ястремська показала, як виглядає її національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт-2020". Впродовж місяця сім майстринь виготовляли фантастичну чорно-білу сукню з екстремально глибоким декольте, металевою вставкою та крилами на плечах.

На створення відвертої сукні витратили близько 15 метрів атласної тканини та розробили спеціальний розчин. Вбрання важить близько 7 кілограмів і називається "Душа-Витинанка".

"Життя інколи залишає дірочки в душах людей, але Бог складає з них прекрасний гармонійний малюнок, що відображає внутрішню красу людини, її духовність. Душа світла, чиста, що і символізує білий колір костюму. Дзеркальний блиск відображає внутрішній світ людини", – пояснила "Міс Україна-2020".

Нагадаємо, "Міс Україна" могла так і не потрапити на конкурс "Міс Всесвіт" у Маямі, адже їй не давали візу в США. Візових офіцерів збентежило те, що рідна сестра Єлизавети Ястремської одружилася з американцем і проживає з ним в Маямі, а сама красуня незаміжня і не має дітей, що відповідає вимогам конкурсу.

Після публічного розголосу дівчині таки дозволили в'їзд до США, а в посольстві США пішли назустріч – спростили процедуру запису на другу співбесіду попри суворий карантин.