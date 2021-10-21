Олександра Яремчук перемогла на "Міс Україна" 2021: які фото публікує дівчина
21 жовтня у столичному Палаці "Україна" відбувся яскравий фінал конкурсу "Міс Україна", де дорогоцінну корону з білого золота отримала Олександра Яремчук. Красуня любить займатись спортом, а також має декілька хобі, які висвітлює у власних соціальних мережах.
Переможниця цьогорічного конкурсу "Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук любить публікувати стильні дописи. Дівчина має гарний смак і обирає цікаві локації, аби фото було оригінальним. Олександру часто запрошують на зйомки, тож в її "інстаграмному арсеналі" багато світлин з професійних фотосесій. Вона часто подорожує, а також займається спортом.
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Олександра Яремчук – переможниця "Міс Україна" 2021: розкішні фото красуні
Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини
Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини
Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини
Зверніть увагу Олександра Яремчук виборола корону і стала переможницею "Міс Україна" 2021: біографія красуні
Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини
Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини
Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини
Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини
Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини
Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини
Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини