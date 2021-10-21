Олександра Яремчук перемогла на "Міс Україна" 2021: які фото публікує дівчина

23:59

21 жовтня у столичному Палаці "Україна" відбувся яскравий фінал конкурсу "Міс Україна", де дорогоцінну корону з білого золота отримала Олександра Яремчук. Красуня любить займатись спортом, а також має декілька хобі, які висвітлює у власних соціальних мережах.