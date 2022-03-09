"Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко розповіла, як із сином втікала від війни й опинилась у США

8 березня у Вероніка Дідусенко виступила на пресконференції у Лос-Анджелесі, куди втекла з Києва. У США жінка прибула без маленького сина, адже у нього не було візи для в'їзду.

Вероніка Дідусенко виступила з промовою на конференції присвяченій Міжнародному дню жінок. Там модель розповіла про бомбардування Києва і про те, як мусила втікати зі столиці з сином Алексом.

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24 лютого мене і мого 7-річного сина розбудили сирени та вибухи. Київ, місто з населенням понад 3 мільйони людей, спав без жодного офіційного оголошення про війну, його жителі не мали жодної можливості сховатися. Й саме сюди влучила ворожа бомба,

– сказала 26-річна Дідусенко.



Вероніка Дідусенко на пресконференції у Лос-Анджелесі / Фото Getty Images

Колишня "Міс Україна-2018" повідомила журналістам, що їй та сину довелося проїхати чотири країни Молдову, Румунію, Люксембург та Швейцарію, щоб знайти друзів.

Вероніка мала візу, щоб потрапити до Сполучених Штатів, проте її сину у документі відмовили. Тож тимчасово вона мусила залишити дитину у Женеві й вже за тиждень планує повернутись до хлопчика.



Вероніка Дідусенко на пресконференції у Лос-Анджелесі / Фото Getty Images

На захід Вероніка з'явилась у патріотичному вбранні – синьому жакеті й жовтих штанах. Дівчина мала з собою українських стяг, з яким гордо позувала на фото.

Пресконференція до Міжнародного дня жінок була запланована ще в січні, але події в Україні поставили під загрозу участь Дідусенко. Та, незважаючи на всі обставини, модель приїхала і дала інтерв'ю, в якому наголосила на безпеці матерів під час війни. Зірка звернулась й до президента Байдена і попросила надати українцям можливість втекти до США, якщо це буде потрібно.

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