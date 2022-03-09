Вероника Дидусенко выступила с речью на конференции, посвященной Международному дню женщин. Там модель рассказала о бомбардировках Киева и о том, как бежала из столицы с сыном Алексом.

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24 февраля меня и моего 7-летнего сына разбудили сирены и взрывы. Киев, город с населением более 3 миллионов человек, спал без единого официального объявления о войне, его жители не имели никакой возможности спрятаться. И именно сюда попала вражеская бомба,

– сказала 26-летняя Дидусенко.



Вероника Дидусенко на пресс-конференции в Лос-Анджелесе / Фото Getty Images

Бывшая "Мисс Украина-2018" сообщила журналистам, что ей и сыну пришлось проехать четыре страны в Молдову, Румынию, Люксембург и Швейцарию, чтобы найти друзей.

Вероника имела визу, чтобы попасть в Соединенные Штаты, однако ее сыну в документе отказали. Поэтому временно она должна была оставить ребенка в Женеве и через неделю планирует вернуться к мальчику.



Вероника Дидусенко на пресс-конференции в Лос-Анджелесе / Фото Getty Images

На мероприятие Вероника появилась в патриотическом наряде – синем жакете и желтых брюках. Девушка имела с собой украинский флаг, с которым гордо позировала на фото.

Пресс-конференция к Международному дню женщин была запланирована еще в январе, но события в Украине поставили под угрозу участие Дидусенко. Но, несмотря на все обстоятельства, модель приехала и дала интервью, в котором упомянула о важности безопасности матерей во время войны. Звезда обратилась и к президенту Байдену и попросила предоставить украинцам возможность бежать в США, если это потребуется.