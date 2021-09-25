В конкурсе приняли участие представительницы 51 страны. Никаких ограничений по возрасту и формам не было. Украинка невероятно счастлива, что именно ей удалось получить желаемое первое место.

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Виктория Щелко победила на конкурсе "Мисс Мира Plus Size-2021"

Девушка родом из Киева. Виктория – известная модель, руководитель проекта "Мисс Украина Plus Size", обладательница многочисленных титулов на международных конкурсах красоты. Она первой представляла Украину на "Мисс Мира Plus Size", где заняла призовое место.

В 2017 году она уже была участницей этого конкурса, однако тогда ее обошла представительница Филиппин. В 2021 году Виктория вернулась на "Мисс Мира Plus Size" и на этот раз ей удалось завоевать сердца публики и получить заветную корону.

Стала "Мисс Мира Plus Size" 2021 года. Скоро прилечу и все расскажу!

– написала Щелко в инстаграме.



Виктория Щелко победила на "Мисс Мира Plus Size-2021" / Фото с инстаграма девушки

Виктория поделилась, что главной целью ее участия в конкурсе была не победа. Девушка старалась показать свою страну, представлять украинскую женщину в мире.

Подготовка Щелко к конкурсу длилась 4 месяца. На пресс-конференции "Укрфинформу" красавица рассказала, что для презентации национального костюма привезла в ОАЭ кусочек украинской земли и колоски. Более того, на конкурсе Виктория исполнила украинскую народную песню.



Виктория Щелко в ОАЭ / Фото с инстаграма Виктории Щелко



Виктория Щелко в ОАЭ / Фото с инстаграма Виктории Щелко

Девушка рада, что в следующем году конкурс состоится в Украине, но в то же время очень волнуется. По ее словам, неоднократно обращалась в органы государственной власти поддержать эту поездку, однако никто не откликнулся. Хотя большинство участников приезжали на конкурс с поддержкой страны, которую представляли.