Радянський та російський актор тиждень після пневмонії перебував у московському хоспісі імені Мілліонщикової. Лікарі допомогли Леоніду здолати запалення легень, однак діагностували в нього серйозне ураження мозку.

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Хвороба Леоніда Куравльова

Через пневмонію актор декілька тижнів провів у реанімації. Його екстрено прооперували. Пневмонію вдалося подолати, однак під час обстеження неврологи виявили в Куравльова деменцію змішаного типу і цереброваскулярну хворобу. Під час цього захворювання прогресує ураження судин головного мозку, а нейрони поступово відмирають через нестачу кисню.

Лікарі повідомили, що Леонід є невиліковно хворим, тому прийняли рішення перевести його в хоспіс. Там акторові надавали допомогу, яка мала покращити якість життя, полегшити біль та зняти симптоми захворювання.

Наразі дата і місце прощання з артистом невідомі.

Життя і творчість Леоніда Куравльова

Народився у Москві в 1936 році.

У школі навчався погано, особливо важко давалися точні науки.

Пізніше Леонід зізнавався, що це й вплинуло на вибір його професії.

Перша спроба вступу у Всеросійський державний інститут кінематографії була невдалою. Лише у 1955 році Куравльов успішно склав іспити та став студентом акторського відділу.

Ще в студентські роки Леонід почав зніматися у кіно. Його дебют відбувся у фільмі "Сьогодні звільнення не буде", де зіграв солдата-сапера Морозова.

Куравльов зіграв у десятках серіалів та фільмів, серед яких найвідоміші: "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Найчарівніша і найпривабливіша" та "Золоте теля".



Кадр з фільму "Іван Васильович змінює професію" / Фото з відкритих джерел

Громадянська позиція

У березні 2014 року Леонід Куравльов підписав листа на підтримку президента країни-агресорки – Володимира Путіна. Актор підтримав російську військову інтервенцію в Україну.