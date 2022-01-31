Трагедия произошла утром 30 января, около 7:15. Чесли Крист разбилась насмерть. Ее нашли мертвой под окнами 60-этажного дома Orion на Среднем Манхэттене в Нью-Йорке.

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"Мисс США 2019" Чесли Крист выпрыгнула из окна

Титулованная красавица жила на девятом этаже небоскреба, но в последний раз ее видели на террасе на 29 этаже. Она покончила с собой, выпрыгнув из окна.

Как информируют правоохранители, Чесли Крист оставила предсмертную записку. Она написала, что хочет оставить все матери, но не указала мотивов своих действий. К тому же "Мисс США 2019" попрощалась с 330-тысячной аудиторией в инстаграме.

Пусть этот день принесет тебе покой и мир,

– написала Чесли Крист накануне трагедии.



Чесли Крист, которая выпрыгнула из окна небоскреба / Фото с инстаграма

"В опустошении и великом горе мы делимся о смерти нашей любимой Чесли. Ее большой свет вдохновлял других по всему миру. Она заботилась, она любила, она смеялась, она сияла", – заявила ее семья.

Свои соболезнования в сети выразили рэпер Snoop Dogg, "Мисс США 2010" Рима Факих Слейби, "Мисс США 2014" Ниа Санчес и десятки других американских знаменитостей.

Что известно о Чесли Крист