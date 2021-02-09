Внесена в "Миротворець" Оксана Марченко оприлюднила відео розмови з хейтерами

Дружина політика Віктора Медведчука ведуча Оксана Марченко, яка загриміла в базу "Миротворця", опублікувала відео розмови з хейтерами. Таким чином вони хотіли перевірити правильність номеру телефону, який опублікували на сайті центру.

Днями Оксана Марченко потрапила у базу "Миротворця". Після цього номера її телефонів опинилися в публічному доступі. Хейтери дружини Медведчука вирішили перевірити, чи справді це телефони Марченко, подзвонивши на них. Про це ведуча розповіла у своєму інстаграмі.

Читайте також Оксана Марченко загриміла в базу "Миротворця"

Марченко про розмову з хейтерами

Дружина політика опублікувала два відео, де відреагувала на внесення в базу "Миротворця", а також оприлюднила фрагмент розмови з хейтерами.

Єдине, що можу сказати всім "миротворцям": не витрачайте свій час. Цим нікого не можна зупинити. Що неможливе для людини, можливе для Бога. Якщо я з Богом, то хто проти мене? Ці бідні, нещасні люди. Мене, мого чоловіка та тих людей, які нас підтримують, це не злякає та не зупинить,

– наголосила Оксана.

Також ведуча додала, що хейтери спілкувалися з нею на підвищених тонах та з вживанням нецензурної лексики. Такою була їхня реакція на те, що Оксана Марченко опинилася в базі "Миротворця", а її номер телефону може дізнатися кожен охочий.

Змістовного повідомлення чи погроз зі сторони хейтерів не було. Вони зазначили, що Оксана є на сайті "Миротворця", де й оприлюднили детальну інформацію про неї.

Для перегляду відео гортайте праворуч