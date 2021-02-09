Жена политика Виктора Медведчука, ведущая Оксана Марченко, которая загремела в базу "Миротворца", опубликовала видео разговора с хейтерами. Таким образом они хотели проверить правильность номера телефона, который опубликовали на сайте Центра.

На днях Оксана Марченко попала в базу "Миротворца". После этого номера ее телефонов оказались в публичном доступе. Хейтеры жены Медведчука решили проверить, действительно ли это телефоны Марченко, позвонив по ним. Об этом ведущая рассказала в своем инстаграме.

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Марченко о разговоре с хейтерами

Жена политика опубликовала два видео, где отреагировала на внесение в базу "Миротворца", а также опубликовала фрагмент разговора с хейтерами.

Единственное, что могу сказать всем "миротворцам": не тратьте свое время. Этим никого нельзя остановить. Что невозможно для человека, возможно для Бога. Если я с Богом, то кто против меня? Эти бедные, несчастные люди. Меня, моего мужа и тех людей, которые нас поддерживают, это не испугает и не остановит,

– подчеркнула Оксана.

Также ведущая добавила, что хейтеры общались с ней на повышенных тонах и с употреблением нецензурной лексики. Такой была их реакция на то, что Оксана Марченко оказалась в базе "Миротворца", а ее номер телефона может узнать каждый желающий.

Содержательного сообщения или угроз со стороны хейтеров не было. Они отметили, что Оксана есть на сайте "Миротворца", где и обнародовали подробную информацию о ней.

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