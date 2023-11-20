Збори може Дорофєєва закривати, – Кувалдін висловився про чоловіків-зірок, які не пішли на фронт
Джерело:"Культурні сили України"
Лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін з початком повномасштабного вторгнення вступ до лав ЗСУ. Днями він висловився про колег, які не воюють на фронті.
Він засуджує такі дії, адже, за його словами, на передовій потрібні всі "чоловіки, які вміють хоч щось робити". До того ж військовослужбовець наголосив, що в тилу зі зборами можуть впоратись жінки.
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Мирослав Кувалдін висловився про чоловіків, які не на фронті
Артист вважає, що всі відповідальні люди вже на передовій.
Після 2014 року під час АТО було достатньо вмотивованих людей, які брали у цьому участь. У 2022 році на початку всі мотивовані пішли. Не хочу ніяк критикувати колег за цехом, це на совісті кожного. Але збори може і Надя Дорофєєва нормально закривати,
– розповів музикант.
Інтерв'ю з Мирославом Кувалдіним: дивіться відео онлайн
Мирослав Кувалдін служить в ЗСУ
- У зв'язку з розгортанням великої війни співак прийняв рішення піти в армію, а саме в 69-й окремий батальйон сухопутної оборони.
- Згодом у складі 93-ї бригади він взяв участь у бойових діях на Донбасі.
- Пізніше Мирослав долучився до "Культурного десанту".
- "У мене не було взагалі ніякого страху перед мобілізацією, я прийшов добровольцем вже на другий день. Я опустив "гриву", відсунув свою гордість, якісь здобутки, і просто виконую завдання, які мені ставлять", — розповів Кувалдін
- Зараз співак обіймає посаду молодшого сержанта в 59-й окремій мотопіхотній бригаді, де займається морально-психологічним забезпеченням військовослужбовців. Так, митець їздить лінією фронту в супроводі колег-музикантів, щоб проводити концерти для воїнів.