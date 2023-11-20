Він засуджує такі дії, адже, за його словами, на передовій потрібні всі "чоловіки, які вміють хоч щось робити". До того ж військовослужбовець наголосив, що в тилу зі зборами можуть впоратись жінки.

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Мирослав Кувалдін висловився про чоловіків, які не на фронті

Артист вважає, що всі відповідальні люди вже на передовій.

Після 2014 року під час АТО було достатньо вмотивованих людей, які брали у цьому участь. У 2022 році на початку всі мотивовані пішли. Не хочу ніяк критикувати колег за цехом, це на совісті кожного. Але збори може і Надя Дорофєєва нормально закривати,

– розповів музикант.

Інтерв'ю з Мирославом Кувалдіним: дивіться відео онлайн

Мирослав Кувалдін служить в ЗСУ