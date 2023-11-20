Он осуждает такие действия, ведь, по его словам, на передовой нужны все "мужчины, которые умеют хоть что-то делать". К тому же военнослужащий отметил, что в тылу со сборами могут справиться женщины.
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Мирослав Кувалдин высказался о мужчинах, не на фронте
Артист считает, что все ответственные люди уже на передовой.
После 2014 года во время АТО было достаточно мотивированных людей, участвовавших в этом. В 2022 году сначала все мотивированные ушли. Не хочу никак критиковать коллег по цеху, это на совести каждого. Но сборы может и Надя Дорофеева нормально закрывать,
– рассказал музыкант.
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Мирослав Кувалдин служит в ВСУ
- В связи с великой войны певец принял решение уйти в армию, а именно в 69-й отдельный батальон сухопутной обороны.
- Затем в составе 93-й бригады он принял участие в боевых действиях на Донбассе.
- Позже Мирослав присоединился к "Культурному десанту".
- "У меня не было вообще никакого страха перед мобилизацией, я пришел добровольцем уже на другой день. Я опустил "гриву", отодвинул свою гордость, какие-то достижения, и просто выполняю задачи, которые мне ставят", – рассказал Кувалдин
- Сейчас певец занимает должность младшего сержанта в 59-й отдельной мотопехотной бригаде, где занимается морально-психологическим обеспечением военнослужащих. Он ездит по линии фронта в сопровождении коллег-музыкантов, чтобы проводить концерты для воинов.