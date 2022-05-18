Мірошниченко про те, як від окупантів постраждав дім сестри: "У подвір'я заїжджали танками"

Український телеведучий Тимур Мірошниченко розповів про будинок сестри, що перебував на тимчасово окупованій місцевості. Він зізнався, що дім вцілів, однак всередині нього все перевернули й понищили.

Сестра ведучого Тимура Мірошниченка жила у котеджному містечку, що неподалік Богданівки. У ці селища зайшли російські військові й тимчасово окупували.

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Тимур Мірошниченко про дім сестри

Ведучий поділився, що його рідні майже два тижні прожили в окупації, але згодом майже всім селом вирішили тікати.

"Майже два тижні вони були в окупації, тому що їхнє містечко зі всіх сторін було перекрите технікою росіян. І на свій страх та ризик вони стрибнули в машини й лісами, полями починали їхати навіть не в бік Києва. В бік Чернігова спочатку лісами виїжджали на підконтрольну нашими військовими територію. Дорога, яка зазвичай займає 40 хвилин до центру Києва, того дня у них зайняла вісім годин", – розповів Тимур Мірошниченко.

Чоловік додав, що, на щастя, дім його сестри вцілів. Однак окупанти творили там жахіття – перевертали всі речі всередині, вкрали все, що змогли й залишили після себе гірше, ніж смітник.

Хата ціла, тільки єдине, що у всі подвір'я заїжджали танками, зносили ворота, розбивали вікна. Там всередині все перевернуто. Все перевернуто до найдрібніших коробочок. Шукали там золото якесь, мабуть. Але це не найстрашніше. Найстрашніше те, що вони залишали у туалетах,

– вразив Мірошниченко.

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