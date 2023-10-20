Не тільки Мірошниченки: які знаменитості всиновили дитину

На відповідальний та важливий крок всиновлення дитини пішло чимало знаменитостей. Серед них і українські зірки, і світові селебрітіз.

Інна Мірошниченко днями повідомила, що подала документи на всиновлення другої дитини. 24 Канал вирішив розповісти про інших зірок, які теж подарували сім'ю дітям.

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Тімур та Інна Мірошниченки

Приблизно у січні цього року подружжя розпочало етап всиновлення дитини, – про це вони задумувалися ще до повномасштабного вторгнення. Тімур та Інна публічно розповідали про всі етапи, адже у цій системі є дуже багато проблем та корупції. Через 6 місяців подружжя знайшло дитину – відтоді почалися перші зустрічі та очікування судових рішень. Наприкінці липня вони забрали 2-річного хлопчика додому та назвали його Марселем. Тепер Інна самостійно планує всиновити ще одну дитину.



Мірошниченки з сином / Фото з інстаграму Тімура Мірошниченка

Лілія Подкопаєва

Олімпійська чемпіонка у 2006 році всиновила 8-місячного хлопчика Вадима. Лілія пригадувала, що Вадим сам її обрав. "Він просто взяв мене своїми маленькими рученятами й не відпускав. У цей момент мені вже були абсолютно не важливі всі інші обставини", – пригадувала зірка. Зараз хлопчик уникає публічності та просить зіркову маму хіба зрідка показувати його фото.



Син Лілії Подкопаєвої / Фото з інстаграму спортсмена

Мадонна

, під час повномасштабного вторгнення про бажання всиновити дитину також розповідала Катя Осадча і Юрій Горбунов, Даніель Салем, Злата Огнєвіч та інші зірки.

Американська зірка є багатодітною матусею – вона виховує 6 дітей. Серед них двоє біологічних – Лурдес Леон від американського фітнес-тренера Карлоса Леона і Рокко Річі від режисера Гая Річі. Також у зірки четверо названих дітей. Старшого Девіда Банду, якому нещодавно виповнилось 18, артистка всиновила з Гаєм Річі. Вже самостійно вона удочерила ще трьох дівчаток з Малаві – у 2009 зірка забрала додому 3-річну Мерсі Джеймс Чікконе та у 2017 вдочерила близняток Стелла й Естеру, яким було по 5.



Мадонна з дітьми / Фото з інстаграму

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі має трьох біологічних і трьох названих дітей. У 2002 акторка всиновила першу дитину – 7-місячного Меддокса вона забрала з дитбудинку в Камбоджі. Тоді Джолі була в шлюбі з Бобом Торнтоном, але дитину ростила як мати-одиначка через розрив через три місяці після всиновлення. Через 3 роки Анджеліна Джолі удочерила дівчинку Захару Марлі з Ефіопії. У той період акторку супроводжував Бред Пітт. У 2007 році Джолі всиновила 3-річного хлопчика Пакса з дитбудинку у В'єтнамі.



Джолі з дітьми / Фото Getty Images

Крістін Девіс

Зірка серіалу "Секс і місто", як і її героїня Шарлотта, всиновила дитину. У 2011 році вона стала мамою доньки Джемми Роуз Девіс. Ще через 7 років акторка всиновила сина Вілсона.

Г'ю Джекман

Дружина актора двічі пережила викидень, але це не завадило їм створити щасливу сім'ю. У 2000 вони всиновили хлопчика Оскара, а ще через 5 років доньку Аву. Процес усиновлення проходив в Австралії. Через важкий досвід самого процесу, у 2008 Деборра заснувала Adopt Change, щоб спростити усиновлення в Австралії.

Сандра Буллок

Акторку називали чайлдфрі, але цей стереотип вона зруйнувала. У 2010 зірка усиновила хлопчика Луїса з Африки, а через кілька років стала мамою для 3-річної Лейли.

Sia

Співачка обрала непростий шлях усиновлення, адже всиновила не малюків, а підлітків. У 2019 році вона взяла у сім'ю двох хлопців, яким було по 18 років – а такі діти майже не мають шансів на всиновлення.



Sia з сином / Фото InStyle