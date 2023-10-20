Инна Мирошниченко на днях сообщила, что подала документы на усыновление второго ребенка. 24 Канал решил рассказать о других звездах, которые тоже подарили семью детям.

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Тимур и Инна Мирошниченко

Приблизительно в январе этого года супруги начали этап усыновления ребенка, – об этом они задумывались еще до полномасштабного вторжения. Тимур и Инна публично рассказывали обо всех этапах, ведь в этой системе очень много проблем и коррупции. Через 6 месяцев супруги нашли ребенка – с тех пор начались первые встречи и ожидания судебных решений. В конце июля они забрали 2-летнего мальчика домой и назвали его Марселем. Теперь Инна самостоятельно планирует усыновить еще одного ребенка.



Мирошниченко с сыном / Фото из инстаграма Тимура Мирошниченко

Лилия Подкопаева

Олимпийская чемпионка в 2006 году усыновила 8-месячного мальчика Вадима. Лилия вспоминала, что Вадим сам ее избрал. "Он просто взял меня своими маленькими ручонками и не отпускал. В этот момент мне уже были совершенно не важны все остальные обстоятельства", – вспоминала звезда. Сейчас мальчик избегает публичности и просит звездную маму разве что изредка показывать его фото.



Сын Лилии Подкопаевой / Фото из инстаграма спортсмена

Заметим, во время полномасштабного вторжения о желании усыновить ребенка также рассказывала Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Даниэль Салем, Злата Огневич и другие звезды.

Мадонна

Американская звезда является многодетной мамочкой – она воспитывает 6 детей. Среди них двое биологических – Лурдес Леон от американского фитнес-тренера Карлоса Леона и Рокко Ричи от режиссера Гая Ричи. Также у звезды четверо усыновленных детей. Старшего Дэвида Банду, которому недавно исполнилось 18 лет, артистка усыновила с Гаем Ричи. Уже самостоятельно она удочерила еще трех девочек из Малави – в 2009 году звезда забрала домой 3-летнюю Мерси Джеймс Чикконе и в 2017 году удочерила близнецов Стелла и Эстеру, которым было по 5.



Мадонна с детьми / Фото из инстаграма

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли имеет трех биологических и трех усыновленных детей. В 2002 актриса усыновила первого ребенка – 7-месячного Мэддокса она забрала из детдома в Камбодже. Тогда Джоли была в браке с Бобом Торнтоном, но ребенка растила как мать-одиночка из-за разрыва через три месяца после усыновления. Через 3 года Анджелина Джоли удочерила девочку Захару Марли из Эфиопии. В тот период актрису сопровождал Брэд Питт. В 2007 году Джоли усыновила 3-летнего мальчика Пакса из детдома во Вьетнаме.



Джоли с детьми / Фото Getty Images

Кристин Дэвис

Звезда сериала "Секс и город", как и ее героиня Шарлотта, усыновила ребенка. В 2011 году она стала мамой дочери Джемми Роуз Дэвис. Еще через 7 лет актриса усыновила сына Уилсона.

Гью Джекман

Жена актера дважды пережила выкидыш, но это не помешало им создать счастливую семью. В 2000 году они усыновили мальчика Оскара, а еще через 5 лет дочь Аву. Процесс усыновления проходил в Австралии. Из-за тяжелого опыта самого процесса, в 2008 году Деборра основала Adopt Change, чтобы упростить усыновление в Австралии.

Сандра Буллок

Актрису называли чайлдфри, но этот стереотип она разрушила. В 2010 году звезда усыновила мальчика Луиса из Африки, а через несколько лет стала мамой для 3-летней Лейлы.

Sia

Певица выбрала непростой путь усыновления, ведь усыновила не малышей, а подростков. В 2019 году она взяла в семью двух ребят, которым было по 18 лет – а у таких детей почти нет шансов на усыновление.



Sia с сыном / Фото InStyle